Bruce Willis abandonne sa femme et ses filles pour se confiner avec Demi Moore : sont-ils de nouveau en couple ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que tous les divorces ne se déroulent pas comme celui des deux stars hollywoodiennes, restés très proche l’une de l’autre malgré leur séparation il y a déjà plus de deux décennies.

Si leurs fans ont souvent admiré cette complicité, jusqu’à encore récemment, elle pose dorénavant question au regard des nouvelles révélations qui ont été faites.

L’acteur Bruce Willis n’est pas confiné avec sa femme et ses petites filles

Tout comme le reste du monde, les États-Unis sont actuellement soumis à un confinement plus ou moins strict de leur population. Ainsi, même les stars d’Hollywood ont dû s’organiser, afin de vivre le mieux possible cette période historique. Et lorsqu’il est question de faire dans l’originalité, on peut manifestement toujours compter sur Bruce Willis et Demi Moore pour surprendre leur public.

En effet, il y a quelques jours, les médias américains ont révélé que l’acteur de la saga Die Hard était en réalité confiné avec son ex-épouse et leurs 3 grandes filles qui, rappelons-le, sont âgées de 31 ans, 28 ans et 26 ans.

Un choix qui n’aurait rien d’exceptionnel, si Bruce Willis n’était pas en réalité marié à une autre femme depuis de nombreuses années, avec laquelle il a eu 2 petites filles. Bien plus jeunes que ses aînés, ces dernières ne sont âgées que de 8 ans et 5 ans. Vous en conviendrez, ce n’est pas une histoire des plus banales, et ce choix de confinement n’a pas manqué d’interpeller les internautes sur les réseaux sociaux.

Comme on pouvait s’en douter, beaucoup de personnes sont choquées de cet abandon familial, au point que des centaines de messages s’offusquent d’une telle situation. Peut-on considérer qu’il est déplacé de préférer rester avec ses enfants adultes et son ex-femme, plutôt qu’avec ses enfants en bas âge et sa femme actuelle en cette période ? Difficile à dire, même s’il y a fort à parier que l’acteur a sans doute une excellente raison d’agir ainsi, lui qui se montre en général si proche de sa nouvelle famille. Si la presse américaine ne connaît pas les raisons derrière cet étonnant confinement de la star, nous en saurons peut-être bientôt plus, grâce à l’intéressé lui-même, qui sait !

La nouvelle femme de Bruce Willis semble bien vivre le choix de son mari

Encore plus étonnant, la femme de Bruce Willis, Emma Heming, semble très heureuse de ces retrouvailles entre son mari, son ex-femme et leurs 3 grandes filles. Sur Instagram, cette dernière n’hésite pas à poster de nombreux commentaires, sous les photos de la petite famille confinée. Le top model de 41 ans a même l’air plutôt enjouée, et n’hésite pas à dire à tout ce petit monde à quel point il lui manque.

« Je vous aime et vous me manquez. Il n’y a pas beaucoup de gens à qui cette couleur va ! Vous êtes beaux », commente-t-elle sous une photo où ils portent tous le même pyjama.

Emma Heming est très complice avec l’ex-femme de son mari et leurs filles.

Il faut croire que tout va bien entre Bruce Willis et Emma Heming, et cela, peu importe l’avis du public sur leurs choix de vie personnelle.

Vous pouvez donc suivre les péripéties de Bruce Willis qui ne semble pas s’ennuyer avec sa famille. Vous avez pu les découvrir avec des tenues très sympathiques, elles étaient rayées et vertes. Le confinement chez les Willis n’est finalement pas si horrible et vous aurez même en prime une leçon de coiffure par l’acteur.