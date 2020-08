Bruno Guillon : choqué par un participant des « Z’amours », il réplique « on ne parle pas comme ça à une femme » !

Le présentateur de l’émission « Les Z’amours » n’a pas hésité une seconde à recadrer un participant qui s’est montré un peu trop irrespectueux envers sa femme.

Le respect : le maître mot sur le plateau

Le participant en question s’est emporté suite à une mauvaise réponse de sa femme. Ce n’est pas la première fois que Bruno Guillon corrige un participant sur le plateau. La dernière fois, c’était un homme qu’il jugeait un peu trop macho.

"On ne parle pas comme ça à une femme" : Bruno Guillon recadre un candidat des Z'Amours qui a invectivé sa femme (VIDEO) https://t.co/ZXWH8DmD4r. Purement démagogique. C’est une façon de parler. Ça devient du n’importe quoi cette peur des féministes. — Moi (@naturel0317) August 20, 2020

Ce mercredi 18 août, rebelote, un candidat manque de respect à sa femme. Bruno Guillon a toujours été pour le respect et l’égalité des sexes. Il n’hésite donc pas à recadrer ses candidats quand il croit qu’ils ont dépassé les bornes. Le couple de ce mercredi devait répondre à une question concernant leur première rencontre.

Ayant donné la mauvaise réponse, le mari s’était un peu énervé en parlant à sa femme : « Pfff, non mais tu es nulle à chier ». Bruno a tout de suite réagi en faisant la remarque comme quoi le respect était sorti du plateau et qu’il devait être ramené. Le mari s’est tout de suite excusé et a embrassé sa femme.

Pendant le reste de l’émission, les candidats en question ont eu du mal à accorder leurs réponses. Tout a commencé à partir d’une question concernant leur vie privé. Marie, la femme, avait sous estimé ses capacités. Son compagnon Thierry, très maladroitement a essayé de la rassurer. Il a même voulu lui faire une déclaration.

VIDEO – "Tais-toi !" : une candidate des Z'amours gênée par des révélations très intimes https://t.co/ysRgDl0Rry — Actualité24 (@Actualite24FR) August 19, 2020

Qui est cet animateur avec de grands principes ?

Bruno Guillon est né le 25 juin 1971 à Saint-Jean-d’Angély. C’est un animateur radio et télé français. Il commence sa carrière très tôt. A seulement 12 ans, il présente une émission radio à Angély FM. En 1996, il commence à animer chez NRJ. Il anime les nuits entre minuit et 6h. A la rentrée de 2001, NRJ lui confie la matinale. Il participe à la création de deux albums parodiques : RN6-9 et C’est commerçant. Le 19 juin 2008, il démissionne de NRJ. Il rejoint Virgin Radio aux cotés de Camille Combal.

En ce qui concerne la télévision, il y fait ses premiers pas en 2001 sur TF1 dans un magazine : « On vous aura prévenu !». En 2003, il fera partie d’une équipe de Parodies télé sur la chaine Comédie. De temps en temps il présente des concerts sur TF1 ou NRJ12. En 2012, il a son propre show sur NRJ12 « Faites entrer l’invité ».

Le 20 décembre 2008, il présente sa première émission sur TF1 : « Le Français le plus extraordinaire ». Il fait aussi quelques apparitions dans le jeu télévisé « En toute lettre ». Il prépare le film Simon et fait des va-et-vient dans des jeux comme « Ford Boyard » ou encore « Mot de Passe ».

Depuis 2013, il devient un animateur de la chaîne France 2. Il y fait toutes sortes d’animations allant des jeux télévisés, quelques directs, des émissions etc. Depuis le 1er février 2018, il commence à animer l’émission « Les Z’amours » en remplacement de Tex. Puis en 2019, il présente aussi une nouvelle émission « Les enfants de la musique chantent » avec André Manoukian. C’est un mélange de l’émission « La fureur » et « Les enfants de la télé ». Il prend part à l’émission « Stars à nu » sur TF1. Cet animateur est sans cesse en quête d’évolution et prône un respect total de l’égalité homme-femme.