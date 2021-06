Bruno Guillon complètement sous le choc après la déclaration de cette candidate

On peut dire qu’il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne de nouvelles informations vraiment choquantes concernant l’émission diffusée toutes les semaines sur France 2, les Z’amours ! Alors que récemment, on a d’ailleurs pu apprendre contre toute attente que l’émission ne serait pas reconduite l’an prochain, les déclarations des candidats de l’émission sont sans appel et font même assez froid dans le dos, comme on a pu le découvrir ces dernières semaines avec des images assez choquantes.

Étant pourtant diffusée à une heure de grande écoute, on pourrait penser de façon assez légitime sur l’émission pourrait être bien plus grand public, et cela n’a d’ailleurs pas du tout plus à certaines personnalités publiques qui n’ont pas hésité une seule seconde à faire des déclarations plutôt choquantes après que l’annonce de la fin de l’émission ait été prononcée. On se souvient encore de cette déclaration assez marquante et même violente pour certains qui ne pensaient pas entendre un jour dire que cette émission était bien trop vulgaire. A l’heure où les émissions de télé-réalité peuvent parfois aller beaucoup loin que l’émission de Bruno Guillon sur France 2, on comprend que cela puisse surprendre…

Les Z’amours : ces candidats se confient et vont beaucoup trop loin

Alors que les émissions de France Télévisions sont dans la tourmente et sont suivies par le radar du CSA depuis maintenant quelques mois, certains peuvent se demander si la fin de l’émission Les Z’amours ne serait pas la cause de certaines déclarations de candidats qui iraient beaucoup trop loin dans leurs confidences à l’antenne. En effet, on peut voir assez régulièrement des candidats de l’émission faire de très rares confidences, comme cela a été le cas dernièrement avec des messages que l’on a pu découvrir en plein direct dans l’émission.

Avec des histoires assez incroyables d’adultères et même de tromperies qui font assez froid dans le dos, c’est avec le cœur lourd que l’on a pu voir certains candidats de l’émission se confie sur certains aspects de leur vie que personne n’aurait pu imaginer voir à l’antenne de France 2 dans une heure de grande écoute. On a même pu entendre parler d’une histoire terrifiante où un candidat de l’émission avait même pu apprendre qu’il avait été trompé pendant le tournage : des images qui sont très difficiles à voir, notamment pour les couples concernés qui peuvent faire face parfois à des messages très durs sur les réseaux sociaux quand ils reviennent de l’émission, quand les remarques ne viennent pas directement de leurs proches.

Mais plus récemment, c’est une déclaration assez étonnante qu’un candidat a pu faire au sujet d’une fête qui a lieu bien plus tôt dans l’année avec la Saint-Valentin.

Ce candidat ose tout et fait une grosse gaffe pour la Saint-Valentin…

Personne n’aurait pu imaginer voir cela un jour dans l’émission Les Z’amours sur France 2. En effet, de nombreux téléspectateurs auront remarqué que certains hommes n’ont pas froid aux yeux et peuvent parfois être prêts à faire des actions assez étonnantes.

En effet, on a pu voir un candidat récemment avoué qu’il avait pu recycler le cadeau de fête des mères des enfants pour en faire un cadeau à l’occasion de la Saint Valentin. De quoi rendre furieux la maman qui a pu être très déçue !