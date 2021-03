Bruno Guillon (Les Z’amours) choqué que ce candidat avoue tromper sa femme sans qu’elle le sache !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’émission de France 2 Les Z’amours n’en finit vraiment pas de faire parler d’elle, avec de nombreuses polémiques qui n’en finissent pas et choquent de plus en plus les téléspectateurs. Il faut dire en effet que certains français regardent très souvent la télévision mais n’arrivent pas toujours à supporter les remarques parfois très désagréables des candidats à des heures de grande écoute.

Il y a tout juste quelques jours, les téléspectateurs des Z’amours ont encore une fois été très choqués de voir les déclarations d’un candidat, où personne ne s’attendait à voir de tels messages. Bien souvent, on peut d’ailleurs entendre des candidats faire des déclarations qu’ils regrettent par la suite, parfois en voulant trop en raconter devant l’animateur mythique de ce programme en la personne de Bruno Guillon.

Mais si parfois la situation peut prêter à l’amusement, dans d’autres cas de figure c’est un vrai drame pour tous les téléspectateurs et les candidats concernés qui se trouvent être au coeur de déclarations complètement dingues.

Les Z’amours : ces couples n’auraient jamais dû venir dans l’émission, ils mettent leur avenir en grande difficulté

Il n’est ainsi pas rare de voir certaines personnes qui viennent jouer aux Z’amours repartir dans des conditions catastrophiques : on imagine que certains d’entre eux ont dû prendre une décision radicale quand ils ont pu rentrer chez eux et que le trajet du retour ne s’est pas fait facilement.

"La fourmi elle met la table, le linge à la machine…" Baya a beaucoup de nombreuses croyances ! 😅 #leszamours❤️ ⏩ Emission à voir dès demain à partir de 11H20 sur @france2tv ✌ pic.twitter.com/6DAyGorW48 — Les Z'amours (@Zamoursofficiel) February 28, 2021

Il y a quelques jours déjà, il se trouve qu’un candidat faisait un peu trop parler de lui en faisant des déclarations assez honteuses concernant ses activités au lit avec sa compagne. Il n’avait pas hésité à dire devant toute la France entière devant les Z’amours qu’il faisait “la chose” avec sa compagne plus d’une dizaine de fois tous les mois.

Malheureusement, sa compagne n’a pas du tout bien réagi et lui a même demandé à qui est-ce qu’il faisait toutes ses “choses” car elle n’était visiblement pas la principale intéressée.

Mais dans la dernière émission, c’est encore une fois une autre anecdote encore plus choquante que l’on a pu découvrir et qui fait assez froid dans le dos, c’est le moins que l’on puisse dire…

Bruno Guillon des Z’amours complètement choqué face à ce candidat qui dit tromper sa femme sur le plateau

On peut dire que l’animateur du jeu Les Z’amours sur France 2, Bruno Guillon, pourra sans doute se souvenir pendant encore longtemps de cette anecdote assez croustillante que l’on a pu découvrir contre toute attente sur le plateau de l’émission.

En effet, alors que le candidat Yann est en couple depuis vingt ans avec sa compagne Laury, celui-ci risque de regretter d’avoir accepté d’être venu sur le plateau. En effet, alors que Bruno Guillon a demandé au candidat s’il avait déjà eu l’occasion de tromper sa femme, celui-ci a fait une réponse assez cinglante que personne ne s’attendait à entendre.

"Yann vient de se tirer une balle dans le genou en direct à la télé !" Un candidat avoue son infidélité dans #LesZamours… 😅 ⏩ Réponse de sa femme demain à partir de 11H20 sur @France2tv ✌ pic.twitter.com/Kxf52566xI — Les Z'amours (@Zamoursofficiel) February 24, 2021

Il a en effet déclaré ”pas vu pas pris”, comme pour dire qu’il n’était responsable de rien tant qu’il n’avait rien avoué ou que sa femme n’était pas au courant de ses actes. Bien que cela ne confirme rien, les suspicions sont donc nombreuses…