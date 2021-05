Bruno Guillon (Les Z’amours) hors de lui, il clashe en direct Pascal, la voix-off de son émission

C’est encore une fois un très gros coup de théâtre que l’on a pu voir en ce qui concerne l’émission Les Z’amours, qui est actuellement diffusée sur France 2 avec des émissions qui devraient par ailleurs bientôt se terminer. En effet, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer que Bruno Guillon allait pouvoir prendre la parole avec une déclaration assez choquante pendant l’émission.

Bien que les téléspectateurs sont actuellement en train de voir les toutes dernières émissions des Z’amours qui vont être diffusées à l’antenne sur France 2, il se trouve que l’émission est quand même au coeur de l’actualité avec des prises de paroles parfois assez folles de la part de certains candidats et candidates. On peut parfois imaginer que certains d’entre eux regrettent même d’être venus dans l’émission pour avoir essayé de gagner une très belle somme.

On a pu encore une fois le constater très récemment avec des candidats qui ont pu faire des révélations assez gênantes sur le plateau des Z’amours. Malheureusement, pour certains d’entre eux, les conséquences pourraient être vraiment catastrophiques, c’est le moins que l’on puisse dire. Heureusement, Bruno Guillon essaye assez souvent de rattraper les pots cassés, même si cela n’est pas du tout évident…

Bruno Guillon dans la tourmente, son émission Les Z’amours s’arrête prochainement

C’est un vrai coup de tonnerre qui a pu retentir récemment concernant l’émission mythique des Z’amours que l’on peut voir assez régulièrement sur France 2. En effet, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer que la situation allait être aussi catastrophique pour Bruno Guillon. Alors que l’émission est diffusée depuis maintenant plusieurs années et fait un très gros carton, on a pu apprendre une nouvelle assez incroyable ces dernières semaines.

Il se trouve que l’émission devrait très bientôt s’arrêter, pour le plus grand désarroi des téléspectateurs fidèles de l’émission Les Z’amours qui souhaiteraient voir l’émission continuer à être diffusée. Malheureusement, la décision a déjà été prise, et celle-ci ne devrait à priori pas changer.

Heureusement, d’ici là, on peut encore voir quelques émissions des Z’amours, même s’il s’agit bel et bien des dernières. On ne sait pas encore si derrière cette décision qui a pu être prise, il n’y a pas une certaine censure qui a été appliquée. Quoi qu’on en dise, cela n’est pas forcément impossible car le recadrement que l’on a pu voir dans la dernière émission laisse ouvertes toutes les possibles interrogations à ce sujet…

Les Z’amours : Bruno recadre la voix-off de l’émission qui demande trop de détails

Alors que l’émission est en train de vivre ses derniers épisodes cette année, il se trouve que l’animateur n’a pas hésité à tout balancer et à dire haut et fort que la voix off demandait beaucoup trop de précision à cette candidate qui a pu faire une révélation assez incroyable.

En effet, cette dernière a pu dire haut et fort qu’elle avait eu une liaison, mais la voix-off n’a pas arrêté de demander des précisions à Anne-Claire. Bruno Guillon en a donc profité pour pouvoir le recadrer en demandant d’ailleurs de respecter les candidats, voilà qui est très clair et qui devrait ne plus poser de problèmes pour les dernières émissions !