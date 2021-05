Bruno Guillon (Les Z’amours) : il est complètement sous le choc après la déclaration d’amour de cette candidate

Même si l’émission est tout juste sur le point d’être annulée, il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des informations complètement dingues en ce qui concerne l’émission de France 2 Les Z’amours. En effet, comme on a pu le voir dans la toute dernière émission diffusée pour le moment, Bruno Guillon n’est pas au bout de ses surprises et on a pu le découvrir dernièrement dans des déclarations complètement dingues de la part de certains candidats en plein direct de l’émission.

En effet, si par le passé, on avait pu voir que le montage de l’émission n’était pas toujours en faveur des candidats, il se trouve que certaines séquences qui ont pu être diffusées récemment risquent de faire beaucoup de bruit dans le monde des médias, c’est le moins que l’on puisse dire. Par ailleurs, on a pu voir récemment de nombreuses affaires autour des Z’amours, avec quelques attaques qui font froid dans le dos dans le paysage audiovisuel français, à commencer par Touche Pas à Mon Poste.

"Mais elle passait par où ? Par la fenêtre ?" Quand ils habitaient encore chez leurs parents, Dylan et sa chérie se voyaient en cachette… 🤭 👉 Nouveau show des #ZAMOURS demain à 11H20 sur @France2tv pic.twitter.com/UlW90DiE4u — Les Z'amours (@Zamoursofficiel) May 27, 2021

C’est en effet dans l’émission de Cyril Hanouna sur C8 que l’on a pu découvrir en plein direct un avis bien tranché sur l’émission des Z’amours, n’existant pas à dire une seule seconde que l’émission pourrait être tout simplement « vulgaire ». Une déclaration assez choquante qui n’a pas du tout plus aux principaux intéressés, ils ont pu le faire savoir notamment dans des messages assez choquants sur les réseaux sociaux. Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car il se trouve que depuis certains candidats ont pu prendre à nouveau la parole et il se pourrait bien que les conséquences soient terribles pour l’émission qui est pourtant diffusée sur France 2 depuis maintenant de nombreuses années…

Les Z’amours : ces candidats osent tout et mettent en danger l’émission

Alors que l’émission est diffusée chaque jour sur France 2 depuis maintenant des décennies, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que l’on allait pouvoir entendre des déclarations aussi choquantes de la part des candidats de l’émission. En effet, comme on a pu le découvrir, certains d’entre eux n’ont vraiment pas froid aux yeux.

On a pu voir par exemple récemment une candidate qui n’a pas hésité à prendre la parole pour évoquer une histoire de tromperie qui a pu surprendre les téléspectateurs en plein direct. Ainsi, ces derniers ne s’étaient clairement pas privés pour réagir sur les réseaux sociaux pour dénoncer l’émission qui va parfois beaucoup trop loin. Étant diffusé en effet à une heure de grande écoute, il se trouve que parfois, même les plus jeunes téléspectateurs peuvent entendre des déclarations de candidats assez choquantes. Mais on ne sait pas si cela a pu peser dans la balance de la décision d’annuler l’émission Les Z’amours.

Bruno Guillon choqué par cette preuve d’amour de la part d’une candidate

En revanche, personne ne s’attendait à ce que cette candidate, dans la dernière émission des Z’amours, fasse une déclaration aussi frappante devant tous les téléspectateurs de l’émission. En effet, on a pu apprendre qu’une candidate n’a pas hésité une seule seconde à faire un geste « ultime », en donnant un de ses reins à son compagnon.

Une preuve d’amour qui a pu bouleverser Bruno Guillon, comme on a pu le voir dans les images de l’émission où il apparaît vraiment très ému face aux candidats !