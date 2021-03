Bruno Guillon (les Z’amours) totalement choqué par une candidate, elle fait une remarque étrange !

En ce moment, on ne compte plus les nombreux scandales qui entourent l’émission de France 2 Les Z’amours qui est présentée chaque jour par l’animateur mythique Bruno Guillon qui n’a pas fini d’être surpris par les déclarations choquantes des candidats de l’émission.

On ne compte plus en effet les moments assez gênants où certains candidats de l’émission sont parfois vraiment prêts à tout pour faire la polémique, et cela n’a pas de quoi ravir la production de l’émission qui doit sans certains cas de figure composer avec des anecdotes qu’il est parfois difficile de montrer à l’antenne. Il se trouve que l’émission présentée par Bruno Guillon Les Z’amours est diffusée à une heure de grande écoute, et cela peut parfois poser de graves problèmes.

"Elle ne va plus t'inviter à manger !" 🤣 Wilfried n'est pas un grand fan de sa belle-mère… Ni de sa cuisine ! 😅 👉 #LesZamours à retrouver dès demain sur @France2tv à partir de 11H20 pour une nouvelle semaine ! pic.twitter.com/NxaPygQy3N — Les Z'amours (@Zamoursofficiel) February 21, 2021

On a encore tout récemment eu l’occasion d’entendre une anecdote très choquante sur le plateau de l’émission, et certains téléspectateurs ne se sont d’ailleurs pas gênés pour la signaler sur les réseaux sociaux, comme on a pu le voir notamment sur Twitter où il se trouve que la scène a été plusieurs fois mentionnée.

Diffusée à une heure de grande écoute, personne ne s’attendait à ce que la production de l’émission Les Z’amours ne laisse passer à l’antenne des propos qui peuvent autant diviser en France : dans certains cas de figure, c’est d’ailleurs un sujet tabou que certaines familles n’osent tout simplement pas aborder, elles préfèrent laisser les personnes concernées dans leur malheur parfois.

"Mais c'est pas possible…" 😂 Une finale qui avait mal commencé ! 😅 #LesZamours Pour voir ou voir l'émission en intégralité 👉 https://t.co/fBzYnsvoeF pic.twitter.com/TzcD9JEAco — Les Z'amours (@Zamoursofficiel) February 20, 2021

Les Z’amours : découvrez les déclarations choquantes de ces candidats qui n’ont pas hésité à prendre une décision radicale

Il peut arriver que parfois, par la force des choses, nous soyons forcés à prendre des mesures assez radicales, même si elles peuvent être très difficiles à prendre. C’est notamment le cas avec un couple que l’on a pu voir récemment dans Les Z’amours : on ne pensait pas en effet que les décisions aussi radicales que celles que l’on a pu entendre à l’antenne pourraient être diffusées d’une façon aussi brute.

Il se trouve en effet que Bruno Guillon ne s’attendait pas à une telle réponse quand il a pu poser la question à Vanessa, une candidate de l’émission qui n’a pas hésité à tout raconter devant les caméras de France 2, n’en déplaise à certains détracteurs qui ont été assez choqués des propos de cette dernière.

Dylan a été obligé d'attendre une demi-heure dans un placard pour ne pas être vu par sa belle-soeur ! 🤣 #LesZamours Replay disponible ici 👉 https://t.co/fBzYnsdMQ5 pic.twitter.com/2c4Kw5HHvI — Les Z'amours (@Zamoursofficiel) February 19, 2021

Lorsque Bruno Guillon a très clairement demandé à la candidate de lui raconter à quelle occasion son mari a pu se montrer blessant envers elle, il ne s’attendait sans doute pas à la réponse qu’il a pu entendre. En effet, c’est une véritable onde de choc à laquelle nous avons tous pu assister à l’antenne, et celle-ci n’est pas prête de se faire oublier par les téléspectateurs qui ne pensaient pas à voir un tel moment à la télévision.

Les Z’amours : après une opération médicale pour ne plus avoir d’enfants, découvrez cette réaction très choquante

Alors que la candidate que l’on a pu voir sur le plateau de l’émission de France 2 a déclaré qu’elle voulait avoir des enfants avec son compagnon, elle a avoué que son compagnon n’a pas souhaité en avoir : le couple a déjà eu des enfants avec d’autres rencontres par le passé.

Mais c’est alors que la candidate a décidé de ne pas faire les choses à moitié par amour : elle a tout simplement décidé de se faire opérer pour ne plus avoir d’enfants à l’avenir. Sa surprise a été totale quand son compagnon a raconté avoir pu craquer pour changer d’avis !