Bruno Guillon (les Z’amours) : Une candidate dévoile son fantasme sur l’animateur en direct ! Son mari jaloux réagit !

Entre les révélations surprenantes des uns et les réactions excessives des autres, il peut vite se retrouver pris dans un étau.

Chaque jour sur les plateaux des Z’amours, Bruno Guillon prend un malin plaisir à se délecter des histoires rocambolesques des couples qui viennent se présenter. Anecdotes coquines ou gênantes, confidences sournoises et aveux d’infidélités sont les ingrédients qui rendent cette émission très appréciée. Tenez-vous bien, il y a également le revers de la médaille ! Les choses ne se passent pas toujours de manière soft. Bruno Guillon peut tomber sur des candidats jaloux et possessifs et ce fut justement le cas ce samedi 10 octobre alors qu’il accueillait un nouveau couple sur les plateaux de son émission. Lisez la suite de cet article pour en apprendre plus.

Un couple pas comme les autres

Le samedi 10 octobre dernier, l’animateur a été confronté à des candidats avec une histoire bien particulière. Il s’agit de Julie et Michel, un couple belge marié depuis quatre ans. Leur histoire est assez saisissante puisque les deux tourtereaux s’étaient rencontrés alors qu’ils étaient encore tout jeunes. À l’époque, Julie n’avait que 15 ans et Michel en avait 20.

La jeune adolescente était encore sur les bancs tandis que Michel était déjà marié à une autre. Leur rencontre s’était donc produite après le mariage du jeune homme. L’irréparable fut commis quand Michel trompa son épouse avec Julie. L’homme fit cette étonnante révélation à la grande stupéfaction de Bruno Guillon.

L’animateur fut encore plus surpris quand Michel a avoué qu’ils ont tenu secrète leur relation pendant plus de 20 ans. Durant toute cette période, leur idylle amoureuse a connu plusieurs parenthèses, mais les deux amants finissaient par se retrouver. Évidemment, Michel a essayé de garder cette relation secrète à sa femme. Finalement, il a quitté son épouse pour convoler avec Julie il y a quatre ans.

Bruno Guillon face à Michel !

Tout le monde connait l’inéluctable sujet qu’aborde l’animateur : les défauts des hommes. Le mari de Julie s’est montré particulièrement possessif et jaloux vis-à-vis de quiconque oserait s’attarder à regarder sa femme. D’ailleurs même, il a été très clair à ce sujet et a exprimé le fonds de ses pensées. « Je suis très jaloux… Maladif » a-t-il affirmé.

Il faut reconnaître que cette déclaration de Michel n’est pas exagérée. Il déclare par exemple que sa jalousie est si grande qu’il est obligé de demander à sa femme si quelqu’un l’avait regardé pendant qu’elle faisait ses courses. Michel ne peut supporter que sa femme reste une heure au-dehors. Cette situation cocasse traduirait-elle un manque de confiance ? De plus, Sophie n’a pas hésité à remettre le sujet sur le tapis quand ce fut son tour de parler.

Quand les fantasmes de Sophie sur Bruno font réagir son mari

Lorsque Sophie fut désignée pour s’exprimer, elle a d’abord voulu parler de la jalousie excessive de son époux. Elle a pris Bruno Guillon à parti en évoquant le moment où elle avait parlé de ses fantasmes sur lui. À cet instant-là, Michel avait réagi au quart de tour en demandant à sa femme si elle avait vraiment eu ces idées.

Cette pique de Julie n’a certainement pas fait plaisir à son mari et Bruno Guillon a été bien obligé d’apaiser les tensions. Il a immédiatement mis les choses au clair et a essayé de détendre l’atmosphère avec une bonne vanne. On ne peut pas dire que Michel soit fou de joie à propos des déclarations de sa femme.