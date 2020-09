Bruno Le Maire : le ministre de l’Économie et des Finances testé positif au coronavirus, il se met en auto isolement !

Cette fois, c’est le ministre de l’Économie et des Finances qui a annoncé qu’il est atteint du coronavirus.

On a bien l’impression que ce sont les personnalités publiques qui sont les plus susceptibles d’attraper le coronavirus. C’est sans doute à cause de leur profession et leurs nombreux déplacements qu’ils se retrouvent exposés aux risques de contamination. Si au cours de ces derniers mois, plusieurs personnalités publiques, dont certains des membres du gouvernement, ont été déclarées positives au test du coronavirus, Bruno Le Maire le ministre de l’Économie et des Finances n’a pas été épargné. C’est ce vendredi 18 septembre qu’il a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Lisez cet article pour en apprendre plus.

Une vague de contamination au sein du gouvernement

Le nombre de cas de contamination au coronavirus ne semble pas baisser malgré les différentes dispositions prises par le gouvernement. On assiste régulièrement à leur augmentation en France. À la date de ce 18 septembre, il a été enregistré 13.215 nouveaux cas et 123 décès en 24 heures. Ces chiffres très alarmants confirment l’appréhension de plusieurs personnes en ce qui concerne l’arrivée d’une deuxième vague de contamination.

Lors du printemps dernier, plusieurs têtes d’affiche du gouvernement avaient été soumises à des tests de dépistages qui se sont révélés positifs. Il y avait l’ancien ministre de la Culture Franck Riester, les secrétaires d’État à la transition énergétique, Emmanuelle Wargon et Brune Poirson. Avec ces cas qui étaient détectés, il était dès lors indispensable de prendre des précautions pour déceler les éventuelles contaminations parmi les collègues des personnes infectées. Pour cela, plusieurs tests ont été effectués ainsi que des contrôles de température.

C’est sans doute par mesure de précaution que le nouveau premier ministre Jean Castex s’était mis en auto isolement. Ce dernier avait été en contact avec le directeur du tour de France Christian Prudhomme qui avait lui-même été infecté. C’était au début de ce mois de septembre. Si les tests ont plus tard révélé que le Premier ministre n’était pas atteint, le ministre de l’Économie et des Finances n’a pu échapper à la maladie.

Il a choisi d’annoncer la nouvelle à ses compatriotes via une publication sur Twitter. L’homme politique a déclaré qu’il avait été testé positif et qu’il s’était immédiatement mis en isolement dans son domicile en se fiant aux directives sanitaires élaborées pour ce genre de situation. Aussi il ajoute qu’il ne présente aucun symptôme et que son isolement durerait une période de 7 jours. Toutefois cette contamination ne l’empêchera pas d’exercer sa fonction.

De nouveaux cas détectés à l’Assemblée Nationale

Les strates du monde politique n’ont pas été épargnées par le coronavirus. Si déjà, les ministres ont été touchés, il a été diagnostiqué huit nouveaux cas de Covid-19 à l’Assemblée nationale pendant ces derniers jours. Les personnes infectées sont des députés, des collaborateurs ou d’autres personnels de l’institution.

Cette nouvelle a été révélée ce vendredi par plusieurs sources parlementaires. C’est au cabinet médical du Palais Bourbon que tout le personnel a été testé. Le port de masque et le respect des règles barrières y sont obligatoires.

Au printemps dernier plusieurs parlementaires avaient été sérieusement touchés. La situation était assez critique et il a fallu du temps pour que les séances reprennent progressivement. On remarque dès lors que les réunions et les auditions se font généralement en visioconférence depuis le début de la rentrée politique. On espère le retour à la normale des choses.