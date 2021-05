Bruno (Les 12 coups de midi) balance tout sur sa vie professionnelle chaotique, il se fait accompagner

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Bruno, le candidat des 12 coups de midi, n’a pas froid aux yeux ! Il a encore une fois pu le prouver dans sa dernière émission avec Jean-Luc Reichmann, où il a pu donner des détails assez incroyables concernant sa vie privée. Il y a déjà quelques semaines de cela, on avait pu apprendre une nouvelle vraiment terrible concernant le candidat de l’émission Les 12 coups de midi. Mais contre toute attente, Bruno est revenu sur son passé et les téléspectateurs ont été très émus.

Les 12 coups de midi : Bruno est-il déjà éliminé du jeu dans les coulisses ?

Cela fait maintenant de nombreuses semaines que l’on peut voir Bruno, le candidat des 12 coups de midi, faire des apparitions aux côtés de Jean-Luc Reichmann. L’animateur a d’ailleurs eu beaucoup de difficultés récemment à passer à travers la maladie du coronavirus. Il a pu prendre la parole dans une interview très émouvante dont ses plus grands fans se souviennent encore avec la plus grande émotion.

A l’époque, le candidat avait pu révéler qu’il avait dû arrêter complètement la présentation de l’émission. Mais heureusement, avec un mois entier d’émissions enregistrées au préalable, TF1 n’a pas été contraint de déprogrammer les 12 coups de midi, et toutes les émissions ont ainsi pu être diffusées sans aucun problème.

On a ainsi pu en profiter pour découvrir les coulisses de l’émission, car jusqu’à ce jour peu de personnes savaient que la production de l’émission pouvait prendre autant d’avance dans les tournages des 12 coups de midi. Par conséquent, il se pourrait bien qu’à cette heure-ci Bruno soit déjà éliminé du jeu sans que personne ne le sache…

Bruno (Les 12 coups de midi) : une technique imparable pour gagner à tous les coups

Bien que Bruno des 12 coups de midi soit sur la sellette et prêt à partir selon certains téléspectateurs qui n’en démordent pas, le candidat a pu dévoiler contre toute attente sa technique pour être sûr de gagner. En effet, il s’est entraîné très dur chez lui, et dans des conditions encore plus difficiles que celles de l’émission.

Malheureusement pour lui, sa participation à l’émission des 12 coups de midi ne lui aura pas apporté que de la chance. Ces derniers jours, on a pu apprendre contre toute attente que Bruno avait malheureusement été licencié de son travail. Complètement sous le choc, les téléspectateurs ont été choqués d’apprendre cette nouvelle…

Bruno des 12 coups de midi : il fait des révélations sur son avenir professionnel

Alors que le candidat des 12 coups de midi devrait pouvoir repartir avec une très belle somme d’argent, il semblerait qu’il ne soit pas très inquiet pour son avenir professionnel. En effet, il a pu prendre avec humour les remarques à ce sujet et il s’est même amusé de ne pas avoir à prendre de congés pour Noël.

Toutefois, on a pu apprendre d’autres révélations en ce qui concerne le candidat. Il a en effet pu révéler qu’il était accompagné dans sa recherche d’emploi. Un grand cabinet d’experts devrait donc réaliser pour lui un bilan de compétences et lui permettre de trouver des reconversions professionnelles : qui sait, il pourrait même travailler à la télévision d’ici quelques années ?