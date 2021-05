Bruno (Les 12 coups de midi) balance tout : un projet de vie très controversé

Personne n’aurait pu imaginer que Bruno, le candidat mythique de l’émission Les 12 coups de midi, aurait pu se confier sur ce qu’il allait pouvoir faire après son passage à l’émission. Il faut bien avouer que ce candidat a de quoi faire parler de lui ! Certaines femmes n’ont pas hésité à le contacter pour en savoir plus sur sa vie personnelle, et notamment sur sa vie amoureuse.

Bruno des 12 coups de midi : une épreuve terrible pendant l’émission…

Ces derniers jours, c’est une épreuve assez difficile et compliquée que Bruno des 12 coups de midi a eu l’occasion de vivre. Celui-ci s’est en effet confié sur le plateau de l’émission aux côtés de Jean-Luc Reichmann. Dans l’émission qui réunit chaque jour des millions de téléspectateurs, le candidat a dit haut et fort, mais sur le ton de l’humour une histoire terrible qui lui est arrivée.

En effet, alors qu’il est en train de participer à l’émission mythique de TF1 dans Les 12 coups de midi, il a pu apprendre qu’il avait tout simplement été licencié de son entreprise. Un vrai coup dur pour le candidat, qui va devoir faire face à la situation une fois qu’il sera éliminé du jeu.

Toutefois, celui-ci semble prendre cette information sur le ton de la rigolade, comme on a pu le découvrir dernièrement. En effet, il a pu raconter à Jean-Luc Reichmann qu’il était désormais libre de participer aux 12 Coups de midi jusqu’aux fêtes de Noël ! Une information qui n’est sûrement pas passée dans l’oreille d’un sourd…

Bruno (Les 12 coups de midi) : que prévoit-il pour sa sortie du jeu ?

De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux se demandent ce que Bruno des 12 coups de midi a prévu une fois qu’il sera sorti du jeu. En effet, selon certaines personnes bien informées, il se pourrait même que le candidat soit d’ores et déjà éliminé. Avec un mois d’enregistrement à l’avance, nous ne savons pas en effet ce qu’il en est exactement pour ce candidat mythique des 12 coups de midi.

Néanmoins, on a d’ores et déjà pu savoir ce qu’il comptait faire après son élimination du jeu. Il faut bien avouer que depuis ses débuts, Bruno ne cesse d’attirer les convoitises. On avait appris par le passé qu’il avait une technique imparable pour gagner à tous les coups, alors ce moment n’est peut être pas près d’arriver.

Pour autant, il a quand même pu prendre la parole à ce sujet, et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa déclaration risque de faire bien plus de bruit que ce que l’on ne pourrait croire !

Bruno (Les 12 coups de midi) : un projet qu’il tient secret depuis bien longtemps…

C’est donc sur le plateau de l’émission des 12 coups de midi que Bruno a pu se confier sur la somme qu’il devrait investir par la suite. Il a en effet pu révéler contre toute attente qu’actuellement il vivait toujours ses parents.

A l’avenir, il pourrait très bien décider de s’offrir un bel appartement (ou une maison ?), comme il a pu l’évoquer sur le plateau de l’émission contre toute attente. Doit-on s’attendre à le voir concurrencer Stéphane Plaza dans quelques années à venir ?