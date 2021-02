Bruno (Les 12 Coups de Midi) : il explique comment il se prépare pour cette émission hors norme !

Il n’y a pas une semaine sans que l’on entende pas parler de l’émission phare de TF1, les 12 Coups de Midi. En effet, les candidats de l’émission se livrent très souvent à des confidences et le moins que l’on puisse dire c’est que celles-ci sont parfois très surprenantes !

La dernière en date ? Et bien elle concerne ce fameux candidat de l’émission, Bruno, qui a absolument tout raconté sur sa préparation pour venir dans les 12 Coups de Midi et optimiser ses chances de gagner !

Les 12 Coups de Midi : les candidats de l’émission gagnent des sommes complètement folles !

Ce sont des déclarations qui sont assez choquantes et que personne ne s’attendait à lire que l’on a pu découvrir concernant les 12 Coups de Midi, l’émission présentée par Jean-Luc Reichmann et qui est diffusée tous les jours sur TF1. En effet, on peut y voir de nombreux candidats se succéder de jour en jour, et bien que certains d’entre eux aient des difficultés à remporter la mise, d’autres choisissent de s’entraîner à leur façon pour pouvoir maximiser leurs chances de gagner beaucoup d’argent.

Les anciens candidats de l’émission ont en effet pu pour certains gagner de belles sommes d’argent mais aussi des cadeaux impressionnants ! C’est notamment le cas pour Paul, ce célèbre candidat qui a récemment déclaré d’ailleurs qu’il n’avait pas pu empocher tous ses gains : il a en effet gagné une voiture mais il ne cesse d’échouer à chaque fois qu’il passe le permis de conduire ! Un fait très étonnant d’ailleurs pour une personne aussi cultivée que lui, comme on a pu le lire ici et là sur les réseaux sociaux.

Mais ce n’est pas le seul candidat à faire parler sa lui récemment. On a pu avoir des nouvelles de Bruno, un autre candidat des 12 Coups de Midi, qui a dévoilé en exclusivité sa méthode pour pouvoir gagner à tous les coups : espérons que cela lui porte chance ainsi qu’à tous les autres candidats de l’émission qui décident de suivre son exemple !

Les 12 Coups de Midi : ce candidat dévoile tous ses secrets pour gagner des sommes importantes dans l’émission !

Bruno, le nouveau candidat que l’on a pu découvrir dans les 12 Coups de Midi, n’en fini pas d’impressionner Jean-Luc Reichmann, le présentateur de l’émission !

Devant le constat de son impressionnante culture, l’animateur a en effet voulu en savoir un peu plus sur la préparation de ce dernier pour venir participer à l’émission. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que personne ne s’attendait à ce qu’il réponde aussi directement !

Hier midi, Quentin découvrait à l'issue de sa 5e participation que @Benabar_ se cachait derrière l'étoile mystérieuse#Les12CoupsDeMidi pic.twitter.com/YREWwLPiwR — Ⓜ️athieu R. (@MattRohff) January 15, 2021

Pendant plusieurs mois, ce candidat qui fait actuellement un gros carton s’entraîne chez lui dans des conditions parfois très difficiles que même certains candidats de l’émission ne pourraient pas supporter. Ce n’est probablement pas un hasard si ce dernier a d’ores et déjà pu gagner 30 000 euros en tout juste quelques participations à l’émission.

Lorsque Bruno, le candidat des 12 Coups de Midi, pense avoir des difficultés dans un domaine, il décide alors d’employer les grands moyens : il réalise des fiches pour pouvoir s’entraîner à fond !

Mais ce n’est pas tout : devant le constat que les questions lues sont différemment perçues que les questions écoutées, il a pris une décision radicale. En effet, le candidat a décidé de tourner le dos à sa télévision en se basant donc uniquement sur la voix de l’animateur !