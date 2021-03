Bruno (Les 12 Coups de Midi) : il explique en exclusivité pourquoi il reste célibataire et ne répond pas à ses fans

On peut dire que les internautes ont été complètement sous le choc en voyant la réaction de Bruno, le candidat mythique de l’émission les 12 Coups de Midi, avec Jean-Luc Reichmann que l’on retrouve depuis maintenant plusieurs années sur TF1. Il faut dire que celui-ci n’a vraiment pas froid aux yeux et n’hésite pas une seule seconde à prendre la parole sur des sujets qui sont parfois très controversés.

Récemment, on a pu le voir prendre la parole au sujet d’un candidat qui a eu une vie complètement bouleversante : sa femme a accouché d’un bébé de seulement 800 grammes. Comme on a pu le voir à l’antenne de TF1 quand l’extrait a été diffusé sur TF1, Jean-Luc Reichmann était complètement sous le choc d’une façon assez incroyable.

Mais depuis quelques semaines seulement, c’est un candidat qui est devenu mythique pour de nombreuses raisons que l’on a eu l’occasion de voir dans Les 12 Coups de Midi. Bruno est en effet en train de réaliser un parcours qui est vraiment admirable et que peu de candidats auraient pu égaler jusqu’à aujourd’hui. Si certains pensaient que le candidat allait perdre très rapidement, il s’est avéré qu’il est en fait un adversaire assez redoutable.

Bruno des 12 Coups de Midi fait de plus parler de lui avec des pratiques choquantes dans le jeu

D’ici quelques semaines, s’il continue son ascension comme il est en train de le faire actuellement dans l’émission mythique de TF1, il se pourrait qu’il réussisse à rejoindre le podium des plus grands joueurs de l’émission Les 12 Coups de Midi. C’est cette fois-ci sur son compte Instagram que l’animateur Jean-Luc Reichmann a fait des révélations assez choquantes concernant Bruno, le candidat qui fait un très gros carton actuellement.

En effet, depuis le 20 janvier dernier, Bruno fait un malheur dans l’émission, et pour cause : il a une technique assez particulière bien à lui ! Comme il l’a raconté dans Les 12 Coups de Midi, ce dernier n’hésite pas une seule seconde à faire parler de lui d’une façon complètement dingue. Il a réussi un exploit en s’entraînant parfois sans regarder l’écran en tournant le dos à sa télévision.

Mais récemment, c’est pour un autre événement que l’on a pu entendre parler de Bruno, ce candidat qui fait de plus en plus parler de lui, et c’est cette fois-ci sur le plan sentimental que l’animateur Jean-Luc Reichmann a décidé de faire de grosses révélations…

Ce candidat des 12 Coups de Midi est célibataire, mais il ne répond pas forcément à ses fans actuellement

L’animateur Jean-Luc Reichmann a donc pris la parole sur les réseaux sociaux pour pouvoir indiquer les conditions pour pouvoir aborder le candidat Bruno, qui est très courtisé par les demoiselles notamment sur les réseaux sociaux.

Etant célibataire et plutot bel homme selon certaines femmes, Bruno s’est fait accosté par certaines personnes sur les réseaux sociaux, mais cela ne lui plait pas forcément, comme il a d’ailleurs pu le déclarer.

En effet, il admet que les relations sont parfois très directes sur les réseaux sociaux, et cela ne lui plait pas forcément : il préfère l’élégance comme il le dit si bien dans l’émission !