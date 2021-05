Bruno (Les 12 Coups de midi) : une candidate lui fait une proposition vraiment indécente en direct !

On sait que l’émission mythique des 12 Coups de midi était d’ores et déjà très suivie par les téléspectateurs, mais il se pourrait bientôt que les autorités interviennent pour pouvoir limiter l’émission qui est diffusée à une heure de grande écoute. En effet, les déclarations que peuvent faire parfois les candidats ou encore l’animateur Jean-Luc Reichmann sont parfois très douteuses, notamment quand on pense que les 12 Coups de midi peuvent passer à une heure de grande écoute.

Par le passé, on se souvient notamment de certains candidats et candidates qui avaient pu se livrer à certaines confidences assez troublantes. On se souvient plusieurs fois de l’animateur Jean-Luc Reichmann qui a pu en effet prendre la parole pour pouvoir se remémorer de moments assez dingues notamment dans des interviews. Bien évidemment, on se souvient encore de Christian Quesada, que l’on a pu voir pendant des semaines entières aux côtés de Jean-Luc Reichmann, qui a vécu ainsi des moments assez compliqués et difficiles quand il a pu apprendre avec tristesse les événements troublants dans lesquels cet ancien candidat mythique des 12 Coups de midi était impliqué.

Bien que les faits soient assez graves, il se trouve qu’il reste quand même dans la mémoire de certains téléspectateurs. Mais on ne devait clairement plus entendre parler de Christian Quesada pendant un moment, car à en croire les réseaux sociaux, il semblerait que son profil ne soit plus disponible : il a tout simplement décidé de briser les cartes et de disparaître complètement. Certains pensent d’ailleurs qu’il pourrait s’être rendu à l’étranger pour pouvoir vivre une toute nouvelle vie, et on a même pu voir dans la presse à scandale un portrait robot de l’ancien candidat de l’émission des 12 Coups de midi.

Bruno (Les 12 Coups de midi) : il est déterminé et veut battre le nouveau record de l’émission

On peut dire que le nouveau candidat des 12 Coups de midi est vraiment sûr de lui, et on a pu le confirmer une nouvelle fois quand on a pu découvrir qu’il lui fallait parfois assez peu de temps pour pouvoir trouver la fameuse étoile mystérieuse. Néanmoins, on ne s’attendait pas à ce que les autres candidates lui fassent des propositions aussi indécentes sur le plateau de l’émission.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann)

On sait en effet depuis quelques semaines que Bruno, le candidat des 12 Coups de midi, a pu être parfois assez intrigant, et notamment sur sa vie personnelle. On a récemment pu apprendre qu’il était en effet célibataire, et cela a vraiment intrigué les internautes et les téléspectateurs qui ne comprennent pas la situation.

Bruno reçoit une proposition en plein direct dans l’émission des 12 Coups de midi

c’est encore une fois une déclaration assez choquante que l’on a pu voir sur le plateau de l’émission des 12 Coups de midi. En effet, c’est contre toute attente qu’une candidate a fait clairement comprendre qu’elle pourrait très bien se mettre en couple demain avec Bruno, l’autre candidat des 12 Coups de midi qui fait un gros carton.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann)

Malheureusement pour elle, le jeune homme a clairement fait comprendre qu’il souhaitait décliner la proposition qui lui était faite ! De quoi être déçue de la part de la candidate qui attendait peut-être une réponse positive…