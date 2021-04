Bruno (Les 12 coups de midi) viré de son entreprise, il balance tout sur le plateau

… il semblerait en effet que le candidat Bruno ait perdu son emploi récemment, et il a tenu à le faire savoir haut et fort dans l’émission auprès de Jean-Luc Reichmann. Une façon peut être de trouver un nouvel emploi à l’avenir après sa participation à l’émission ?

Les 12 Coups de Midi : une situation catastrophique pour Jean-Luc Reichmann et pour Bruno…

Ce sont des images qui font en effet froid dans le dos que l’on a pu découvrir contre toute attente sur le plateau de l’émission des 12 coups de midi. En effet, il semblerait qu’en ce moment, le candidat de l’émission, Bruno, soit dans une situation qui est plutôt délicate. Mais c’est également le cas pour Jean-Luc Reichmann qui a pu malheureusement vivre des semaines vraiment terribles, avec une contamination au coronavirus qui aura eu des effets assez importants pour lui, comme il a pu le raconter dans des interviews assez récemment.

Par ailleurs, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que l’animateur mythique de TF1 allait pouvoir souffrir de la sorte : on a notamment pu le voir en effet dans des situations terribles récemment où il a révélé qu’il était dans une position assez inconfortable dans sa contamination. Les téléspectateurs les plus fidèles de l’émission ont alors été rapidement très inquiets, il faut bien l’avouer.

Il se pourrait bel et bien que selon certains téléspectateurs l’émission soit contrainte de s’arrêter complètement suite à la maladie de Jean-Luc Reichmann. Et pourtant, on a pu constater que l’émission était toujours à l’antenne…

Les 12 Coups de Midi : pourquoi l’émission est-elle toujours à l’antenne ?

On a pu voir sur les réseaux sociaux beaucoup d’inquiétude de la part des téléspectateurs de l’émission de TF1 : en effet, certains d’entre eux pensaient qu’ils n’allaient plus pouvoir voir de nouvelles émissions des 12 Coups de Midi, mais ils ont été assez étonnés en voyant Jean-Luc Reichmann continuer l’animation du jeu qui fait encore une fois cette année un très gros carton.

C’est lors d’une interview que Jean-Luc Reichmann a pu par le passé donner des indications pour que l’on y voit beaucoup plus clair : il semblerait en effet qu’il y ait un mois de décalage entre les émissions que nous pouvons voir à l’antenne, soit autant d’émissions d’avance ! C’est probablement pour ces raisons que certains pensent par ailleurs que certains candidats sont éliminés sans que l’on ne le sache à l’antenne que bien trop tard.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann)

Mais concernant Bruno, le candidat qui fait beaucoup de bruit en ce moment dans les 12 Coups de Midi, c’est une autre annonce assez incroyable que l’on a pu découvrir…

Bruno des 12 Coups de Midi balance tout sur son employeur pendant le tournage

C’est une nouvelle vraiment terrible que l’on a pu apprendre dans les 12 Coups de Midi, avec Jean-Luc Reichmann et le candidat Bruno qui a pu prendre la parole sur un sujet assez difficile.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann)

Il se trouve en effet qu’il a pu apprendre son licenciement ces derniers jours, et il n’a pas hésité à en faire part auprès de Jean-Luc Reichmann, qui a pu se montrer assez compréhensible envers le candidat. Ce dernier n’a toutefois pas hésité à ironiser sur son licenciement en disant qu’il était donc libre pour pouvoir rester jusqu’à Noël sur le plateau de l’émission des 12 Coups de Midi : le défi est donc lancé pour ce candidat !