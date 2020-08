BTS : le groupe du K-Pop explose à nouveau un record incroyable sur YouTube avec « Dynamite » !

D’origine sud-coréenne, le groupe BTS n’est pas sur le point de s’arrêter avec ses scores incroyables sur YouTube. La K-Pop explose la plateforme avec le clip de sa nouvelle chanson « Dynamite ».

Un score inégalé de BTS

Depuis quelques mois, le groupe bat le record du plus grand nombre de vues sur YouTube. En effet, BTS a cumulé plus de 101 millions de vues sur YouTube en 24 heures seulement grâce à son nouveau clip du titre « Dynamite ». La chanson a été diffusée sur la plateforme ce 20 août 2020 et aurait récolté un nombre de vues impressionnant et ce record ne fait qu’évoluer. Rendu à 4 jours après la diffusion de ce clip, BTS totalise déjà plus de 175,9 millions de vues.

BTS n’est pas à sa première explosion de record YouTube, en effet, le groupe avait enregistré le 26 juin dernier, un score de 86,3 millions de vues après une journée de diffusion sur la plateforme YouTube. C’était sur le titre « How you like that » que le girls band Blackpink avait battu ce record. Créé en 2013, les 7 membres de BTS travaillent de plain-pied pour obtenir de si bons résultats. Encore connu sous le nom de Bangtan Boys, ce boys Band faisait déjà parler de lui en 2019 toujours dans ce domaine. On se souvient en avril 2019, BTS était le premier à avoir cumulé plus de 74,6 millions de vues en une journée sur la plateforme YouTube avec le titre « Boy with luv ». Ce record incroyable leur avait valu le prix du contenu le plus repartagé sur le réseau social Twitter.

BTS apporte un concept innovateur

Si le groupe sud-coréen est tant aimé, c’est aussi grâce à leur concept et à leurs chorégraphies qui font de leurs clips, un véritable succès. Les membres du groupe qui ont adopté des chorégraphies du style de Michael Jackson apportent une innovation dans ce domaine de la pop.

Son idée de signer une chanson essentiellement en anglais pour la toute première fois, est une réussite pour sa carrière d’autant plus que cela présente un avantage important du point de vue commercial. En effet, les chansons en anglais ont une portée internationale ce d’autant plus que l’anglais représente la langue la plus parlée dans le monde. Étant donné que ce groupe était déjà très médiatisé, BTS raflera certainement tout sur son passage avec son titre « Dynamite » qui est une innovation dans le groupe. Ce nouveau clip permettra aussi au groupe d’exploser de nouveaux records pour leur futur album. Son dernier album « Map of Soul 7 » fut le tout premier à excéder 3,42 millions de précommandes et avait été considéré comme l’album le plus commercialisé dans l’histoire de la musique en Corée. Cet été, Maf of Soul 7 est devenu l’album le plus vendu dans le monde en cette année avec un nombre de 5,8 millions de disques écoulés.

Le Boys Band sud-coréen est en plein expansion et rien ne semble arrêter leur montée météoritique. Cette fois encore, leur récente diffusion du titre « Dynamite » a battu tous les records sur YouTube. Depuis le 20 août 2020, ce clip est le plus regardé de la plateforme. Ceci étant, Big Hit Entertainment et les membres de BTS qui sont RM, V, Jin, Suga, J-Hope, Jungkook et Jimin continuent de monter en puissance. Les Blackpink maintiennent donc leur première place grâce à ce nouveau score de 101 millions de vues en une journée. Cette nouvelle chanson que les membre du groupe BTS ont décidé de chanter en anglais, bénéficie d’un avis favorable auprès des fans de Bangtan Boys.