Burger King casse les prix avec ce nouveau menu à seulement 10 euros !

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne une nouvelle information complètement folle en ce qui concerne Burger King, la grande enseigne de burgers qui est venue concurrencer McDonald’s ces dernières années sur le territoire français. En effet, alors qu’il y a plusieurs années par le passé, il se trouve que Burger King avait essayé de rentrer en force sur le marché français, cela n’avait pas du tout fonctionné.

Talonnée à l’époque par McDonald’s et l’enseigne Quick, Burger King avait pu décider de quitter le territoire français : un vrai drame pour les plus grands fans de Whopper qui ont dû parcourir parfois des milliers de kilomètres pour aller goûter un fabuleux hamburger de Burger King en Angleterre ou dans un autre pays. Mais désormais, il se trouve que la situation est complètement différente en France, et Burger King ne cesse de grignoter du terrain face à McDonald’s qui est dans une mauvaise posture…

Barney Stinson approuve ce message.

Découvrez notre nouvelle recette de King Fries Stacker King. pic.twitter.com/7LKd8Cf3rU — Burger King France (@BurgerKingFR) April 28, 2021

Burger King met la pression à McDonald’s pour gagner des parts de marché

On ne compte plus le nombre de fois où l’enseigne de fast-food Burger King a voulu tout faire pour lutter contre McDonald’s, le grand restaurant américain où l’on peut goûter les fameux McChicken et les Big Mac. Il faut dire qu’avec un nombre de restaurants assez impressionnant en France et dans le monde entier, McDonald’s dispose aujourd’hui d’une très grosse avance sur Burger King, qui fait pourtant tout pour gagner du terrain.

Sur les réseaux sociaux, tout le monde pourra néanmoins constater que la stratégie de Burger King est vraiment imparable. En effet, il se trouve que l’enseigne américaine fait vraiment tout son possible pour pouvoir prendre de l’ampleur. Et ces dernières années, Burger King a vu les choses en grand pour le marché français, à côté duquel elle ne souhaite faire aucun cadeau à McDonald’s.

Les meilleurs de nos meilleurs clients l'ont reconnu.

RDV le 11.05. pic.twitter.com/UbEusEyYCR — Burger King France (@BurgerKingFR) May 7, 2021

Ainsi, en décidant de racheter son concurrent Quick, les restaurants de l’enseigne belge vont donc se transformer progressivement en Burger King. Une décision radical qui n’a pas fait plaisir à certains admirateurs de Quick, avec notamment le fameux Giant qui ne cesse de faire parler de lui, ou encore le grand Quick’n’Toast qui n’a pas d’autre concurrent à sa taille pour le moment sur le marché français.

Burger King lance une offre exclusive à seulement 10 euros, c’est un prix imbattable

Si la qualité a de plus en plus d’importance pour les clients des restaurants McDonald’s et Burger King, cette fois-ci Burger King a décidé de s’attaquer au prix de ses menus ! Cela devrait faire beaucoup de mal à McDonald’s qui peine à faire baisser le prix de ces hamburgers, notamment avec les menus « signature » qui sont réputés pour être assez onéreux, c’est le moins que l’on puisse dire.

Et si vous pensez que ça fait une semaine qu'on se moque de vous, c'est pas le cas de notre offre. pic.twitter.com/aSSDjgKqgd — Burger King France (@BurgerKingFR) May 5, 2021

Mais cette fois-ci, Burger King devrait faire beaucoup d’adeptes avec sa nouvelle offre qui est exclusive. Disponible depuis le 6 mai, cette offre pourrait disparaître à tout moment, même si ce n’est pas le cas pour le moment. En effet, Burger King a pu décider de lancer une offre incroyable avec un double menu. Pour une dizaine d’euros, vous pourrez donc bénéficier d’un menu adulte et d’un menu King Junior. Une offre incroyable qui pourrait booster le nombre de ventes de menus à emporter, alors que certains foyers se content de commander seulement des hamburgers sans menus.