Burger King fait scandale avec son nouveau burger avec 500 grammes de viande : une recette qui divise les fans

Il y a quelques semaines déjà, l’enseigne de fast-food américaine avait déjà fait parler d’elle avec une très grande annonce qui avait fait beaucoup de bruit. En effet, à l’occasion de la Saint Valentin, Burger King avait vu les choses en grand et même tout fait pour pouvoir s’occuper de son plus grand concurrent au monde : le géant McDonald’s !

Il faut dire que ces derniers sont présents dans de nombreux pays et ils n’hésitent pas à se livrer bataille.

Sur les réseaux sociaux, les hamburgers de Burger King pour cette occasion avaient d’ores et déjà fait beaucoup de bruit, et malheureusement certains fans de Burger King avaient poussé l’enseigne à aller beaucoup plus loin dans leur choix. Il se trouve que même si les hamburgers du plus gros concurrent de McDonald’s avaient l’air assez alléchants, tout le monde n’a pas pu en profiter, et c’est bien ce qu’on peut leur reprocher par ailleurs.

Les fans de Burger King sont très déçus de ne pas pouvoir bénéficier des dernières innovations

Alors que certains fans de Burger King pensaient d’ores et déjà pouvoir se rendre dans leur restaurant préféré pour la Saint Valentin, certains avaient été déçus et n’avaient pas hésité une seconde à le faire savoir. Il se trouve qu’en proposant uniquement ces hamburgers assez incroyables pour la Saint Valentin, Burger King s’est attiré la foudre de certains fans dans d’autres pays, et notamment en France. On espère que l’enseigne de fast-food retentera l’expérience dans notre pays afin de pouvoir profiter de ces saveurs inimitables que l’on ne retrouve pas ailleurs.

Mais cette fois-ci, pour une toute autre occasion, le géant américain Burger King a encore une fois décidé de frapper fort en Asie, bien que cette fois-ci le fast-food ait décidé d’investir le Japon pour proposer un hamburger encore une fois très controversé. Le fameux “Strong Magma” devrait en effet faire parler de lui pendant très longtemps. Ce n’est pas un ingrédient nouveau qui fait débat, mais bel et bien le hamburger en lui-même qui fait débat.

Burger King propose un hamburger qui fait débat au Japon : une quantité bien trop importante de viande

Alors que de plus en plus de personnes dans le monde se refusent à manger de la viande, Burger King vient tout juste de proposer un hamburger qui ne va pas être apprécié par tout le monde. En effet, le « Strong Magma » à de quoi faire rêver les plus grands carnivores : il contient 500 grammes de viande !

Depuis le mois de septembre, on avait déjà pu voir d’autres hamburgers chez Burger King avec une quantité très impressionnante de viande, comme par exemple les Maximum Super One Pound Beef Burger ou encore le Extreme One Pound Burger. Si certains souhaitent se rendre sur place pour goûter à ces succulents hamburgers, ils vont en revanche devoir être rapides car ils ne resteront pas longtemps sur la carte.

Pour les gros mangeurs, Burger King recommande par ailleurs de le manger en deux fois afin de ne pas faire de malaise : voilà qui est clair !