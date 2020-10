Burger King innove : le géant du fast-food sort un nouveau burger qui déçoit les consommateurs !

Le fast-food est l’un des modes d’alimentation les plus réputés en Europe. On assiste donc à une grande prolifération des différentes enseignes de fast-food. Cela donne un embarras de choix aux consommateurs. Parmi ces enseignes, on retrouve Burger King qui justement, a fait sortir un nouveau burger dans son menu. Si le but visé était de faire plaisir à la clientèle, force est de constater que ce fut un échec retentissant si l’on doit se baser sur les premiers retours.

Burger King, un géant des burgers mais…

Burger King est une chaîne de restaurants spécialisés dans la restauration rapide. D’origine américaine, le Burger King propose à sa clientèle différents types de burger. Certains de ses burgers sont des créations faites par le restaurant lui-même. Il compte plus de 13.000 lieux de commercialisation dans plus de 85 pays. Parmi ces pays, on retrouve le canada, les Etats-Unis et l’Australie. Il faut préciser que le nom de l’enseigne devient « Hungry Jack’s » en Australie.

Par ailleurs, l’image emblématique de Burger King est un cercle bleu dans lequel est écrit le nom en rouge. On peut aussi voir le dessin de burger en jaune. C’est le dernier logo du restaurant qui a été instauré le 1er juillet 1999. On retrouve parmi les produits de King Burger des repas très savoureux tels que des :

Salades

Whopper

Hamburgers

Beignets, frites

Boissons et Milk-Shakes

Desserts

Burger King dans le souci de toujours surprendre positivement ses clients ne se limite pas à ces produits suscités. Ainsi, ces derniers jours, les amoureux de fast-food ont eu la possibilité de tester le nouveau burger made in Burger King. Une création qui n’a pas eu malheureusement l’effet escompté auprès de la majorité des consommateurs français.

Burger King se fait descendre sur la toile !

Il y a quelques jours, Burger King a fait la sortie d’un nouveau burger. Le fast-food a posté une photo du « nouveau-né » sur le réseau social Twitter. A première vue, la présentation du burger donne faim. Il s’agit en effet d’un grand burger rempli de tranches de viande de chèvre. Il contient également un pavé végétal rempli d’œufs et de fromage fondu… le tout mixé dans un toast. Rappelons que le nouveau burger est le fruit d’un partenariat entre Burger King et Impossible Food. Ce dernier est spécialisé dans l’apport d’alternatives végétaliennes.

Le tout nouveau bébé de Burger King n’a pas été accepté de tous. En effet, après le tweet de présentation, plusieurs internautes ont repris la publication pour y laisser leurs avis. « Jcrois Burger King ils ont oublié que nous en France on guillotine les rois » a écrit une internaute. Pour un second intervenant, Burger King ne voudrait pas du tout « servir les vegans » par cette nouvelle proposition. Les végétaliens ont perçu le burger comme un steak dans du croissant. De nombreux autres avis ont été relevés sur la toile et ce n’est pas de bon augure pour Burger King.

Une polémique ? Burger King en a l’habitude !

Le nouveau burger de Burger King a été inséré dans le menu petit-déjeuner. Surnommé le croissan’Wich, il est au prix de 3,99 euros aux Etats-Unis. Un coût que les consommateurs français trouvent intéressant. Notons que le nouveau burger pourrait avoir du succès dans d’autres pays tels que l’Allemagne, le Maroc ou la Hongrie.

Par ailleurs, cette polémique engendrée par le nouveau burger n’est pas une première pour Burger King. En Avril 2019, Burger King a été sous le coup d’accusation de racisme. Il s’agirait d’une vidéo dans laquelle on voit plusieurs personnes tentant de manger un burger avec des baguettes. Cette vidéo a été faite pour la promotion de son burger Vietnamien. La vidéo a été mal perçue par la communauté asiatique et d’autres internautes. Finalement, Burger King a dû faire retirer la vidéo de la toile.