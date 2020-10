Burger King : la célèbre chaîne de fast-food réclame une étoile au guide Michelin !

Le guide Michelin encore appelé Guide rouge est un livre sous forme d’annuaire et qui sert de guide gastronomique, hôtelier et touristique. Il a été lancé au début des années 1900 et est reconnu aujourd’hui comme une référence pour trouver les meilleurs plans en matière de restauration. Depuis de nombreuses années, il prône la diversité culinaire et on remarque de nombreux restaurants qui se voient accorder une étoile. Attention ! ne vous y trompez guère ! cette étoile, il faut la mériter ! Elle peut être considérée comme une précieuse recommandation du guide Michelin et apporte prestige et notoriété à celui qui la reçoit. C’est fort de cela que la chaîne de fast-food Burger King a demandé sa toute première étoile. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Burger King se lance dans la course !

C’est dans une lettre que le Burger King Belgique a décidé d’adresser sa demande au guide Michelin. Dans cette missive, la chaîne de fast-food a utilisé des termes plutôt décontractés tout en évoquant ses différents atouts. Jamais de mémoire d’homme, un fast-food ne s’était vu accorder une étoile par le guide Michelin. Si Burger King reconnaît que son service n’est pas aussi luxueux que celui des restaurants de prestige, il fait valoir le confort ainsi que l’accueil chaleureux dont ils font preuve.

Qu’il s’agisse de la rapidité de leur repas, et de leur disponibilité en toute saison, le fast-food estime être dans les normes pour mériter une étoile du guide Michelin. Il faut tout de même reconnaître que les promoteurs de Burger King font preuve d’une très grande audace et d’une stratégie bien osée. La chaîne va encore plus loin dans ses propos en décrivant les différents mets qu’ils proposent, et fait galoper l’imagination.

Burger King évoque le parfum délicieux de son patty angus en décrivant la manière dont cette fameuse douceur est préparée ainsi que ses différents composants. Quand il parle des nombreuses saveurs qu’on peut y déceler (le cheddar fondant, la mayonnaise, la moutarde, le bacon, etc.), on peut bien dire que Burger King est bien décidé à obtenir la fameuse étoile.

Burger King lance une pétition

Pour donner plus d’impact à leur demande, la chaîne de fast-food a lancé une pétition sur change.org. Après avoir fini de lister leurs différents arguments, la marque a clôturé cette pétition en apostrophant directement le guide de cuisine. Il interpelle les inspecteurs du guide Michelin en leur demandant de mettre fin à ce suspense qui durait depuis 66 années.

De toute évidence, cette méthode à laquelle le Burger King a recouru a fait son effet. Le guide Michelin a donné sa réponse via le réseau social Facebook sur une publication de Burger King Luxembourg. En effet, le guide culinaire a annoncé que la date du 11 janvier 2021 marquera la sortie du prochain guide Michelin Belgique Luxembourg. Les responsables de Burger King espèrent donc se voir attribuer une étoile dans le prochain guide.

Une communication de choc !

Les promoteurs de Burger King ont mis en place une excellente communication pour augmenter leur visibilité. En effet, cette pétition lancée par la marque coïncide avec la sortie de leur tout nouveau burger : le master burger. Ainsi donc, ils font d’une pierre deux coups en augmentant leur visibilité, mais aussi en faisant connaître leur nouveauté au public.

En réalité, cette communication est menée de main de maître par l’agence de communication française Buzzman. On se souvient que cette dernière avait organisé le « Whopper de quarantaine » et la parodie de sécurité aérienne pour Burger King. Ils ne sont donc pas à leur coup d’essai. Même si la chaîne de fast-food n’obtient pas son étoile, elle aura quand même réussi à faire connaître son master burger.