Burger King met la pression à ses concurrents avec ce nouvel hamburger qui va faire beaucoup de bruit

Chaque semaine, l’enseigne américaine Burger King n’hésite plus une seule seconde à prendre la parole pour pouvoir faire des déclarations toutes plus dingues les unes que les autres sur les réseaux sociaux, mais également dans la presse nationale. En diffusant notamment des communiqués de presse tous plus dingues les uns que les autres, on peut voir que le service communication de Burger King n’a clairement pas froid aux yeux et peut parfois prendre des décisions radicales pour pouvoir attirer toujours plus de clients dans les restaurants de l’enseigne.

Du côté de McDonald’s et de KFC, c’est la douche froide, car certains restaurants ont pu enregistrer récemment une perte à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus une baisse importante du chiffre d’affaires. Mais malheureusement, cela ne devrait pas aller mieux dans les prochaines semaines, car il se trouve que Burger King a pu décider une nouvelle fois de prendre une décision radicale qui va faire beaucoup de tort à ses concurrents. En effet, on savait déjà par le passé que Burger King n’hésite clairement pas à innover quand il s’agit de devoir prendre des décisions assez radicales, en proposant parfois des produits assez inédits et exclusifs dans ses restaurants, même si parfois ils peuvent se faire clairement copier par toute la concurrence, à commencer notamment par McDonald’s mais aussi par des enseignes un peu plus locales que l’on connait bien.

Il faut bien avouer qu’avec autant de nouveautés qui peuvent sortir dans les restaurants de l’enseigne américaine, cela peut clairement se comprendre, mais cette fois-ci cela pourrait faire beaucoup de tort aux concurrents qui vont devoir s’adapter à la nouvelle décision de Burger King qui va faire beaucoup de mal…

Burger King prend une décision radicale et communique sur les réseaux sociaux…

C’est donc contre toute attente que ces dernières heures, l’enseigne de burgers a pu prendre la parole pour pouvoir faire une très grosse annonce qui restera à tout jamais dans son histoire pendant très longtemps. En effet, pendant très longtemps, Burger King s’est fait une réputation essentiellement sur sa viande si délicieuse, et il était clairement inconcevable pour la marque de proposer un hamburger sans viande. Mais petit à petit, on a pu voir dans les restaurants Burger King de plus en plus de hamburgers au poulet, et même au poisson.

Mais dans son nouveau communiqué de presse, il se trouve que Burger King a décidé d’aller encore plus loin, et son annonce risque de faire beaucoup de bruit. A l’heure où les français sont de plus en plus sensibles à la question de l’environnement et de l’écologie, bon nombre d’entre eux ont aussi décidé purement et simplement de devenir végétarien…

Le premier burger végétarien de Burger King va faire très mal

C’est donc une grande première qui va faire beaucoup de bruit pour Burger King, car en effet l’enseigne a décidé contre toute attente de placer un hamburger sans viande a sa carte des hamburgers.

Pour tous les végétariens, mais celles et ceux qui souhaitent aussi consommer un nouvel hamburger exclusif et qu’ils ne verront jamais ailleurs, c’est l’occasion ou jamais d’en profiter avant que les concurrents ne se mettent à nouveau à copier Burger King qui aura été la première chaîne de fast-food à aller aussi loin…