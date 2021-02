Burger King prépare deux hamburgers spécialement imaginés pour la St Valentin à découvrir d’urgence !

Ce sera l’effet d’un gros boom quand McDonald’s et les concurrents de Burger King vont pouvoir lire cette grosse actualité dans le monde impitoyable des fast-food : il semblerait que l’enseigne soit bel et bien en train de préparer non pas un mais deux hamburgers exclusifs pour la St Valentin, et le moins que l’on puisse dire c’est que cela va faire beaucoup de bruit !

En effet, il semble que personne n’avait eu l’idée avant eux de faire des burgers spécialement dédiés à cette occasion, et cela peut d’ailleurs tout à fait se comprendre. Il se trouve qu’habituellement, les couples qui aiment fêter la St Valentin le font surtout dans des restaurants assez chics, où l’on ne trouve pas forcément de hamburgers à l’intérieur d’ailleurs !

On pourrait clairement se demander qui aurait envie en effet de manger un hamburger dans un fast-food pour fêter la St Valentin. Mais comme vous le savez sans doute, la situation est très différente cette année pour les restaurants qui ne sont pas encore ouverts actuellement en France…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par kaewz » (@lk_kaewz)

Burger King tente tout pour innover : découvrez les burgers qui pourraient changer la donne !

Face au géant américain McDonald’s, Burger King est désormais prêt à tout pour faire parler de sa firme, et cela peut passer par tous les moyens possibles et imaginables. En effet, il se trouve que certains américains et français avaient récemment délaissé Burger King pour pouvoir se rendre plutôt chez McDonald’s, KFC ou encore d’autres restaurants pour commander.

D‘ailleurs, il se trouve que Burger King avait récemment fait un très gros coup de communication à ce sujet, en incitant ses clients à se rendre aussi chez les restaurants de tous ses confrères, afin de pouvoir soutenir les restaurants qui sont en difficulté et pas seulement ceux de Burger King, qui pour certains d’entre eux se portent même assez bien.

Mais si pour la St Valentin vous voudriez profiter de burgers exclusifs de Burger King, il va vous falloir prendre l’avion pour la Thaïlande, ce qui risque d’être compliqué en ce moment ! C’est en effet là bas que Burger King a décidé de tenter le tout pour le tout avec des burgers exclusifs…

Burger King casse les codes du fast-food avec des burgers pour la St Valentin : découvrez les images !

C’est donc en Thaïlande que l’on va pouvoir goûter des hamburgers exclusifs de Burger King pour la St Valentin et avec deux recettes exclusives !

Le Pink Salmon Burger

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ☘︎𝙽𝚊𝚙𝚑𝚊𝚙𝚊𝚗 𝚂𝚞𝚔𝚑𝚊𝚝𝚑𝚞𝚗𝚐𝚊☘︎ (@be_myworld)

La première d’entre elles se nomme le Pink Salmon Burger : c’est un sandwich qui contient du saumon et avec une sauce cocktail, ce qui est assez rare pour Burger King qui ne met pas souvent les poissons à l’honneur dans ces différents sandwichs qui sont au menu. Les fans apprécieront la très belle couleur de ce hamburger unique et original !

Le Black double grilled onion

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kia Eat Play (@kiaeatplay)

Concernant le Black double grilled onion, il est très différent et les fans de Burger King devraient l’apprécier aussi. On retrouve en effet à l’intérieur deux steaks, ainsi que du cheddar, de la sauce BBQ et des oignons grillés. Avec son apparence assez unique, nul ne doute que vous allez avoir envie de croquer à pleines dents dans ce hamburger qui va faire un très gros carton, c’est le moins que l’on puisse dire !