Burger King : un message relayé sur les réseaux sociaux a fait réagir de nombreux internautes

Même en période de crise sanitaire du coronavirus, Burger King est encore une fois au cœur de l’actualité avec des informations toujours plus choquantes sur les réseaux sociaux. Il faut dire que depuis leur arrivée en France dans le monde des burgers il y a quelques années, c’est avec une communication assez brûlante sur les réseaux sociaux que la grande chaîne de fast-food a réussi à se distinguer.

Mais on ne s’attendait vraiment pas à ce que Burger King soit dans la controverse avec des annonces aussi importantes que celles que l’on a pu voir ces derniers jours. De plus, avec le troisième confinement qui devrait bientôt être annoncé par le chef de l’état, personne ne sait si Burger King prévoit de continuer à travailler ou non dans le cadre des prochaines annonces du gouvernement français !

Pas la peine de vous raconter des röstis, vous avez juste à le goûter par vous même. pic.twitter.com/wdXW5sDehs — Burger King France (@BurgerKingFR) January 29, 2021

Burger King fait une très grosse annonce sur les réseaux sociaux : une “bonne mauvaise nouvelle” étrange et troublante qui choque les internautes !

Pour tous les clients les plus fidèles de Burger King, c’est encore une fois une annonce assez choquante et personne ne pouvait s’attendre à voir un message de la sorte de la part de la grande chaîne de restauration qui concurrence McDonald’s et KFC.

Il faut dire que depuis le rachat des enseignes de Quick que l’on a pu découvrir récemment, Burger King fait tout pour faire parler de ses restaurants, et le moins que l’on puisse dire c’est que c’est vraiment réussi pour la grande chaîne de fast-food qui fait des efforts pour pouvoir être constamment présent dans les médias.

Mais il y a quelques jours, c’est une « bonne mauvaise nouvelle » qu’a proposé Burger King sur les réseaux sociaux, et on ne s’attendait vraiment pas à cela. Alors que certains restaurants en France ont complètement arrêté de travailler et sont même au chômage technique avant de décider une éventuelle fermeture définitive, Burger King a décidé de frapper vraiment fort !

L’équipe de communication mérite le prix Nobel de la paix pic.twitter.com/8y827KIIIm — Daoud Hatake 🥷🏼 (@DaoudisBack) January 5, 2021

La chaîne de fast-food ne fait aucun cadeau à McDonald’s et la guerre est ouverte entre les deux enseignes qui se livrent une vraie bataille depuis plusieurs années maintenant. Mais alors que certains restaurateurs sont au plus mal, on ne s’attendait pas à ce que Burger King fasse un aussi gros coup de communication.

Burger King lance des prix bas : les internautes sont choqués pendant la crise de la COVID19 !

Bien que la chaîne de restauration rapide mette en avant les autres restaurateurs de France avec une communication qui peut paraître assez bienveillante sur le papier, dans la réalité on imagine que Burger King dispose d’un plan marketing assez bien huilé, c’est le moins que l’on puisse dire.

Bonne mauvaise nouvelle. pic.twitter.com/SpQfGuPbP8 — Burger King France (@BurgerKingFR) January 26, 2021

En effet, Burger King a décidé de proposer une offre exceptionnelle pour les plus grands fans de restauration rapide : le fameux King Deal à 4,95 euros est de retour ! Pour les plus petites bourses, c’est une très belle opportunité, car ils vont avoir la chance de pouvoir goûter au fameux Double Texas Bacon à un prix réduit, comme semble l’annoncer le message assez troublant que l’on a pu découvrir sur les réseaux sociaux.

Mais si pour l’instant, le mystère reste encore entier sur le détail de cette offre, nul doute que celle-ci devrait faire vraiment beaucoup de bruit dans les jours à venir, car Burger King fait tout pour faire parler de lui !