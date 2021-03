Burger végétarien : une recette assez dingue et très facile à réaliser même pour les novices !

Deux plats ont tendance à capter l’attention à savoir la raclette qui est le repas plébiscité en hiver, mais également le burger. Ce dernier n’est pas forcément adapté à tous les régimes alimentaires, mais il est tout de même possible de trouver une recette sympathique. Cette dernière sera parfaite pour les végétariens et vous n’êtes pas contraint de la préparer vous-même. Certes, il y a des astuces sur Internet pour remplacer certains ingrédients, mais une enseigne vous propose un burger végétarien très sympathique.

Un burger végétarien idéal pour tous les budgets

Comme vous pouvez le découvrir sur Femina, il est possible de dénicher quelques adresses sympathiques pour déguster un bon burger végétarien. En effet, si les recettes traditionnelles ont largement la cote, les variantes sont également plébiscitées par ceux qui ne veulent pas manger de viande rouge. De ce fait, vous avez rendez-vous chez Bioburger, qui est une enseigne sympathique pour ceux qui sont en quête d’un burger savoureux, 100 % végétarien, et il est cnçu avec des ingrédients réjouissants.

Vous avez une galette préparée avec de l’emmental et des champignons .

. L’enseigne ajoute un confit d’oignons pour apporter des saveurs, des champignons de Paris ainsi que du cheddar.

La sauce est indispensable pour déguster un bon burger et vous aurez un mélange avec du poivre.

Tous les ingrédients ont été sélectionnés pour leur grande qualité et vous pourrez ainsi faire l’impasse sur tous les produits chimiques.

En dégustant le burger végétarien baptisé Champignon, vous aurez clairement l’impression de déguster un plat préparé à la maison et c’est d’ailleurs le but de cette enseigne. Cette dernière ne propose pas un tarif très excessif puisqu’il faut prévoir moins de 10 euros pour un burger seul. Si vous souhaitez un menu complet, le site Internet informe qu’il faut payer moins de 13 euros. Au vu de la qualité des ingrédients et de la recette, le prix n’est finalement pas si excessif.

N’oublions pas que le burger est l’un des plats les plus appréciés en France et, dans le monde entier, certaines enseignes n’hésitent pas à multiplier les recettes pour combler tous les régimes alimentaires. Que vous soyez ou non végétarien, vous pourrez clairement déguster un hamburger de grande qualité.

Comment préparer un burger végétarien à la maison ?

Bien sûr, cette enseigne n’est peut-être pas à proximité de chez vous, il est donc préférable de trouver une recette susceptible de vous plaire et nous avons quelques conseils à vous partager. Vous pouvez acheter des buns dans les commerces et certains sont savoureux, les boulangers proposent même des versions briochées qui sont très sympathiques. Je vous conseille de prendre ceux de Marie Blanchère par exemple, car ils sont assez grands.

Vous pouvez bien sûr ajouter quelques ingrédients traditionnels comme des champignons, des oignons, de la sauce tomate maison ou encore de la moutarde, et même de la mayonnaise. Par contre, pour remplacer la viande traditionnelle, vous pouvez préparer une galette de pommes de terre ou un simple écrasé. Vous faites cuire quelques pommes de terre, vous les écrasez et vous ajoutez un oeuf entier pour lier l’ensemble. Faites ensuite chauffer une poêle avec un peu d’huile d’olive et il est nécessaire de bien dorer les deux côtés pour avoir un côté croustillant. Vous pourrez glisser votre galette au milieu de votre burger végétarien.

Il est aussi judicieux d’ajouter de la fraîcheur avec de la salade comme la mâche ou de jeunes pousses, pensez à de délicieuses tomates et à des cornichons. La viande peut aussi être remplacée par une galette aux haricots rouges.