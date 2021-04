Buttes-Chaumont à Paris : une vidéo scandalise Internet avec une fête géante

Les Buttes-Chaumont ont pu se transformer en une discothèque géante en ce dimanche 25 avril, soit quelques jours avant le déconfinement potentiel.

Sur les réseaux sociaux, l’affaire connaît un succès sans précédent puisque les images ont fait le tour du Web. Vous pouvez donc découvrir des personnes rassemblées à Paris, et plus précisément au niveau des Buttes-Chaumont. Il y a de la musique, le soleil et de nombreuses personnes qui participent à cette fête à ciel ouvert. Dans les colonnes du Figaro, nous pouvons apprendre que ce sont plusieurs centaines de jeunes qui seraient réunis pour danser, mais également boire.

PARIS – Le parc des Buttes-Chaumont se transforme en discothèque à ciel ouvert. Plusieurs centaines de jeunes profitent d’un dimanche ensoleillé pour retrouver une vie « comme avant » le #COVID19. pic.twitter.com/jPTFPYlCsr — Clément Lanot (@ClementLanot) April 25, 2021

Une discothèque à ciel ouvert du côté de Paris

Avec l’arrivée des belles journées, il n’est pas surprenant que les Français souhaitent rejoindre l’extérieur, mais la crise sanitaire est toujours au rendez-vous. Il y a un confinement qui devrait prendre fin le 3 mai prochain si toutefois la situation le permet. Les enfants, notamment les maternelles ainsi que les primaires, seront sur les bancs de l’école le 26 avril et une semaine plus tard, ce sera au tour des collégiens et des lycéens. Emmanuel Macron a révélé lors de sa dernière allocution que le déconfinement devrait se produire le 3 mai, cette fête fait donc un véritable scandale sur Internet.

La crise sanitaire est toujours présente, le niveau est même élevé dans certaines régions alors que les hôpitaux sont dans un contexte difficile .

. Les images sont assez claires, vous pouvez découvrir des personnes qui seraient des jeunes, ils sont regroupés au niveau des Buttes-Chaumont à Paris.

Un journaliste à savoir Clément Lanot a diffusé les fameuses images en révélant que la zone a pu se transformer en une réelle discothèque à ciel ouvert.

Si certains internautes ne critiquent pas ces regroupements, d’autres estiment que cette fête n’est pas judicieuse alors que la France pourrait être potentiellement déconfinée le 3 mai prochain si la situation sanitaire le permet. À la mi-mai, les commerces ainsi qu’une partie du monde culturel pourraient aussi ouvrir leurs portes toujours si la situation le permet.

🇫🇷 FLASH – Des centaines de personnes participent en ce moment même à une "fête improvisée" au parc des Buttes-Chaumont à #Paris. (via @TaoualitAmar) #ButtesChaumont #COVID19 pic.twitter.com/AGcBtHbZ5d — Mediavenir (@Mediavenir) April 25, 2021

Cette fête pourrait-elle avoir des répercussions sur la situation à Paris alors que l’Île-de-France se trouvait déjà dans une situation complexe avant le confinement national ? Cela changera-t-il les plans du gouvernement ? Les Français sont clairement à bout et ils veulent que les restrictions cessent ou du moins soient allégées alors que les vacances d’été approchent à grands pas.

Retrouver une vie comme avant

Cette fête à ciel ouvert a pour but selon Clément Lanot de retrouver une vie comme celle d’avant alors que la Covid-19 est toujours d’actualité dans pratiquement toutes les zones de France. Selon le journal le Figaro, les participants auraient entre 15 et 30 ans en moyenne et les gestes barrières ne seraient pas respectés. N’oublions pas qu’il faut porter le masque, respecter la distanciation sociale et se désinfecter les mains régulièrement avec du gel hydroalcoolique.

Certes, vous pourrez tout de même constater que certaines personnes portent des masques, mais elles ne sont pas majoritaires. Tous les internautes ne cessent d’évoquer ce rassemblement qui est pointé du doigt alors que la situation est toujours inquiétante en France.

Certains participants auraient précisé qu’il s’agissait d’une petite fête organisée alors que le soleil est de sortie. Le but serait d’évacuer ce qui a pu se passer au cours de la semaine. Les jeunes se plaignent souvent que le manque de social a clairement des répercussions, ils seraient nombreux à développer des troubles psychologiques ainsi que des envies suicidaires. Dans tous les cas, cette fête aux Buttes-Chaumont ne passe pas et elle fait déjà la Une des grands médias et elle se propage comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.