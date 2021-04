Cacher les cheveux blancs : les astuces incontournables que vous allez adorer !

L’apparition des cheveux blancs est souvent mal vécue par les femmes qui veulent absolument conserver leur jeunesse. Elles sont alors nombreuses à tenter de trouver des astuces pour les camoufler. Bien sûr, les kits pour les racines ou encore les colorations représentent les meilleures techniques, mais nous avons trouvé des astuces sur le site de Grazia susceptibles de vous plaire.

Apprendre à masquer facilement les cheveux blancs

Il faut savoir qu’un cheveu blanc pousse beaucoup plus vite qu’un cheveu coloré, c’est donc un véritable calvaire pour les femmes qui veulent absolument les masquer. Ce sont des signes de vieillesse qui sont redoutés au même titre que les rides, mais ils sont par contre plus faciles à cacher.

Le shampoing colorant sera alors parfait pour dissimuler les mèches blanches, cela évite aussi d’avoir recours à une coloration classique qui peut endommager les fibres capillaires .

. Il existe un spray colorant dans le commerce que vous appliquez uniquement au niveau des racines le matin avant de partir au travail.

La coloration qui masque tous les cheveux blancs est la technique la plus radicale qui porte rapidement ses fruits.

Avec ces trois astuces, vous pourrez enfin avoir une coupe de cheveux resplendissante, mais sachez que vous ne pouvez pas ralentir la pousse des cheveux blancs. Ces derniers sont le signe du vieillissement et, malheureusement, il est impossible de repousser cette échéance.

Pensez à éclaircir vos cheveux

Bien sûr, les cheveux blancs sur une tête brune se voient beaucoup plus facilement à cause du contraste. Pour éviter de multiplier les couleurs ou encore l’usage des techniques évoquées, sachez qu’il est possible d’éclaircir votre chevelure. Les femmes qui sont blondes n’ont pas forcément cette problématique puisque les cheveux blancs se mélangent à la masse et ils sont clairement moins visibles. Vous devrez toutefois accepter de passer d’une teinte sombre à une couleur beaucoup plus claire.

Il faut également noter que le blanc avec des reflets violets est clairement à la mode depuis quelques années. Certaines femmes détournent alors ce signe de vieillissement pour avoir une coupe de cheveux beaucoup plus moderne et sympathique. N’hésitez pas à parler avec votre coiffeur qui aura sans doute des astuces à vous proposer.