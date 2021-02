Calendrier du potager en février/mars : c’est l’heure de faire quelques semis, voici tous nos conseils pour réussir les cultures !

La saison du potager est donc lancée si vous avez tendance à vous focaliser uniquement sur le printemps et l’été. D’autres par contre ont une réelle préférence pour une culture de janvier à décembre, cela permet d’avoir ses propres légumes, vous connaissez ainsi la provenance et la composition. Le mois de février est peu intense, mais vous pouvez déjà récolter vos graines ou acheter des sachets dans les jardineries.

Quelques semis pour préparer votre potager

Vous pouvez patienter jusqu’au mois prochain, voire avril pour acheter des plants prêts à l’emploi, il suffira alors de les installer en pleine terre pour avoir de beaux légumes et des fruits quelques semaines plus tard. Par contre, si vous souhaitez maîtriser toute la culture, il est préférable de réaliser vos propres semis dans des godets.

En février, il est l’heure de planter les graines de petits pois, les artichauts, mais également les poireaux, les tomates et les laitues .

. Privilégiez des graines de bonne qualité pour certain que les plants seront assez forts pour la saison.

Vous pouvez les planter en intérieur, dans une serre ou un petit contenant prévu à cet effet.

En extérieur, il est déjà possible de planter les graines de radis, les fèves, les choux, les épinards et les petits poids. Vous aurez aussi des radis que vous pourrez récolter uniquement à l’été, la pousse est donc assez longue. Si le mois de février est assez calme, vous pouvez en profiter pour préparer le terrain en le retournant puisqu’il a été malmené notamment par le froid, le gel et la neige. Vous avez peut-être de la mousse qui a pu se développer en surface, d’où l’intérêt de l’enlever.

Votre motoculture sera votre meilleur ami pour retourner la terre, enlever les mauvaises herbes et vous pourrez même répandre un peu de votre compost s’il est fait maison avec les restes de table, les épluchures et vos déchets du jardin. Il faudra également enlever tous les cailloux et bien déterminer les zones si vous souhaitez réaliser certains semis en pleine terre, ce sera surtout possible pour les habitants du sud de la France.

Le calendrier du potager s’intensifie en mars

Alors que le printemps approche à grands pas, il est l’heure de tailler quelques haies et les arbustes surtout si les végétaux ont été malmenés par la tempête de neige et les rafales de vent. Vous pourrez réaliser d’autres semis dans une serre chauffée ou à la maison pour les aubergines, les tomates, les laitues, les concombres, les céleris, les poivrons, le fenouil et la patate douce. Si vous n’avez pas effectué quelques semis en février notamment pour les tomates, il sera encore possible de les réaliser au cours du mois de mars.

Pour les semis en extérieur, vous aurez plusieurs choix avec les épinards, les carottes, les navets, les petits pois, les radis, mais également les fèves ainsi que les graines d’asperge. Les conditions doivent être au rendez-vous pour que les plants puissent se développer. Il faut alors être attentif à la qualité du sol qui doit être bien drainé et aéré, procédez à des arrosages réguliers sans, toutefois, noyer les graines. L’orientation du potager est aussi essentielle.

En fonction des légumes comme pour les tomates, vous devez clairement avoir un bon ensoleillement, cela permet à ces dernières de se gorger des rayons du soleil et elles pourront mûrir plus facilement. Sur Internet, vous avez une multitude de tutoriels qui sont susceptibles de vous aider pour février et mars.