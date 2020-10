Calvitie : un vrai calvaire pour les hommes, découvrez nos trucs et astuces !

View this post on Instagram

✨ 𝐂𝐡𝐞𝐯𝐞𝐮𝐱 𝐜𝐥𝐚𝐢𝐫𝐬𝐞𝐦𝐞́𝐬 𝐞𝐭 𝐚𝐥𝐨𝐩𝐞́𝐜𝐢𝐞 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨𝐠𝐞́𝐧𝐞́𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞, 𝐜̧𝐚 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐞? (Hommes/Femmes) Les cheveux sont constitués de nombreux 𝕗𝕠𝕝𝕝𝕚𝕔𝕦𝕝𝕖𝕤 𝕡𝕚𝕝𝕖𝕦𝕩(structure où se trouve la racine des cheveux), au sein desquels se trouvent les 𝕣𝕖́𝕔𝕖𝕡𝕥𝕖𝕦𝕣𝕤 𝕒𝕟𝕕𝕣𝕠𝕘𝕖́𝕟𝕚𝕢𝕦𝕖𝕤. l’alopécie androgénétique rend les cheveux sensibles aux hormones sécrétés par notre corps. C’est comme si les hormones disent aux récepteurs de produire moins de cheveux. En conséquence, les cycles de croissance sont raccourcis, et les cheveux sont de plus en plus 𝕔𝕝𝕒𝕚𝕣𝕤𝕖𝕞𝕖́𝕤 laissant transparaître le cuir chevelu. Ce phénomène ce produit lorsque l’hormone (habituellement la testostérone, les femmes aussi en sécrète) se lie au 𝒓𝒆́𝒄𝒆𝒑𝒕𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒅𝒓𝒐𝒈𝒆̀𝒏𝒆𝒔 et déclenche l’𝒆𝒏𝒛𝒚𝒎𝒆 𝟓-𝒂𝒍𝒑𝒉𝒂-𝒓𝒆́𝒅𝒖𝒄𝒕𝒂𝒔𝒆 pour convertir la testostérone en 𝒅𝒊𝒉𝒚𝒅𝒓𝒐𝒕𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔𝒕𝒆́𝒓𝒐𝒏𝒆 (DHT). C’est la DHT qui joue le rôle le plus actif dans la calvitie. La plupart des traitements sont faits avec des 𝒊𝒏𝒉𝒊𝒃𝒊𝒕𝒆𝒖𝒓𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒅𝒊𝒉𝒚𝒅𝒓𝒐𝒕𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔𝒕𝒆́𝒓𝒐𝒏𝒆(DHT) et des anti-androgènes, qui inhibent et / ou contrôlent leur action. ℒ𝑒𝓈 𝒷𝑜𝓃𝓈 𝑔𝑒𝓈𝓉𝑒𝓈🤍💫 Premièrement aller consulter un dᥱrmᥲtoᥣogᥙᥱ (s'il y a lieu) qui saura suivre l'évolution de votre alopécie et par le fait même vous prescrire des 𝗂𝗇𝗁𝗂𝖻𝗂𝗍𝖾𝗎𝗋𝗌 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖽𝗂𝗁𝗒𝖽𝗋𝗈𝗍𝖾𝗌𝗍𝗈𝗌𝗍𝖾́𝗋𝗈𝗇𝖾 𝗉𝖺𝗋 𝗏𝗈𝗂𝖾 𝗈𝗋𝖺𝗅𝖾 si cela s'avère nécessaire. 👈🏼Prochain post pour la suite 🤍💫🌿