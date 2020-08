Camilla Cabello et Shawn Mendes : serait-ce la fin du couple ? Les fans sont choqués !

Les médias ont annoncé une pause dans leur relation.

Une rupture qui laisse les fans perplexes

Shawn Mendes et Camila Cabello ont officiellement porté leur amitié à un autre niveau en 2019 lorsqu’ils ont confirmé qu’ils sortaient ensemble. Après leur single à succès, Senorita, Shawn et Camila ont été suivis de controverses depuis le début, certains les accusant d’une «fausse» histoire d’amour pour la publicité.

Maintenant, un an plus tard, les fans veulent savoir si Shawn et Camila sortent toujours ensemble en 2020 alors que le couple est devenu silencieux sur les réseaux sociaux à propos de leur relation.

Camila Cabello et Shawn Mendes séparés : on connaît les raisons de leur rupture https://t.co/2EPlVPVSBK — NextPlz (@NextPlz_fr) August 17, 2020

La rumeur a éclaté selon laquelle le couple de célébrités Shawn Mendes et Camila Cabello se sont séparés. Selon In Touch, Shawn et Camila font une pause dans leur relation « …Ils ont besoin d’espace pour grandir chacun de leur côté (…) Ils se parlent toujours et s’aiment encore. ». Selon cette source toujours, le duo «travaille à la fois sur de nouveaux albums» et «a besoin d’un peu d’espace pour grandir individuellement ». Cependant, les fans du couple ne sont pas convaincus.

Il est rapporté que le couple a passé le confinement chez Camila à Miami. Cependant, au lieu de retourner chez Shawn à Los Angeles ensemble, le couple a décidé qu’il serait préférable de «prendre du temps à part».

#CamilaCabello et #ShawnMendes séparés : les deux stars ont décidé de faire une pause ! Ils auraient décidé de se séparer… enfin pas vraiment. Leur rupture n'en serait pas réellement une puisque ils auraient juste décidé de faire une pause loin l'un de l'autre. pic.twitter.com/jvOLzvUDbo — Tout Pipole (@tout_pipole) August 16, 2020

En apprenant la nouvelle, les fans du couple sont entrés dans une frénésie. Certains ont écrit sur les réseaux sociaux que malgré les rumeurs selon lesquelles le couple aurait rompu, le dernier Instagram de Camila prouve le contraire. Camila a été vue jouer de la guitare tout en portant un pull que les fans pensent appartenir à Mendes.

D’autres affirment les avoir vu marcher ensemble il y a à peine trois semaines. Récemment, Shawn et Camila se sont isolés tout au long du confinement et ils ont uni leurs forces pour One World: Together at Home pour chanter «What a Wonderful World».

Pour les milliers de fans, cette relation s’est déroulée comme dans un roman d’amour. Deux beaux chanteurs collaborant sur une chanson sexy et tournant une vidéo torride qui ne peuvent s’empêcher de tomber amoureux. Depuis que les deux chanteurs ont rendu officielle leur relation, le couple a uni pas moins de 100 millions d’abonnés Instagram pour former l’empire « Shawmila ».

Les rumeurs sur une relation « fake »

Même avec les scènes torrides, beaucoup soupçonnent un jeu d’acteur. D’ailleurs, il y a tout ce qui se passe dans cette vidéo qui amène les gens à se demander s’il ne s’agirait pas d’un plan marketing. Rappelons qu’au début de leur relation, les photos partagées sur les réseaux sociaux s’enchainaient, les montrant marchant dans les rues main dans la main ou des clichés du couple entrain de s’embrasser dans un restaurant.

Bien que de nombreuses rumeurs parlent de l’homosexualité de Shawn, Camila Cabello ne pouvait pas ne pas réagir quand certaines personnes ont qualifié sa relation avec Shawn Mendes de « coup de pub ».

Lorsqu’ils ont remporté le prix de la collaboration de l’année aux American Music Awards en novembre dernier, Shawn et Camila ont laissé les spectateurs et leurs collègues artistes bouche bée après leur performance torride de «Senorita». Le couple qui n’arrêtait pas de se tenir la main tout au long de leur performance, Shawn faisant tournoyer sa belle petite amie sur la scène avant de terminer la chanson à quelques centimètres de ses lèvres. Un petit scénario qui n’a pas laissé le public, dont Taylor Swift, indifférent.