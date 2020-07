Camilla Luddington (Grey’s Anatomy) enceinte de son deuxième enfant !

Camilla Luddington, actrice de la série Grey’s Anatomy, a annoncé une bonne nouvelle à ses followers sur son compte Instagram : elle est de nouveau enceinte !

A 36 ans, celle qui interprète le personnage de Jo Wilson dans la série à succès, a accompagné son message d’une photo d’elle, prise récemment alors qu’elle visitait Disneyland.

Elle y dévoile notamment un ventre arrondi, aisée par la princesse Cendrillon.

«Moi : « Je vais faire une annonce de grossesse très simple. Aussi moi : J’AI BESOIN DE PRINCESSES !!! » Ok du coup… Matt et moi sommes si heureux de publier cette nouvelle après des mois passés à « cacher » le fait que j’étais enceinte. Nous sommes plus qu’heureux (…) de donner un petit frère ou une petite soeur à Hayden», a-t-elle commenté en dessous de sa publication.