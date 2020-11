Camille Cerf : L’ancienne reine de beauté fait désormais partie de l’équipe terrifiante de l’émission Boyard Land !

Ce samedi 7 novembre 2020, l’émission Boyard Land a fait son retour sur France 2, avec des surprises. Non seulement, c’était une spéciale Halloween, mais c’était également le 1er Boyard Land avec Camille Cerf, la Miss France 2015, accompagnée de son terrifiant acolyte : la bête ! Une nouvelle expérience complètement déjantée, qui a beaucoup plu à la jeune fille.

Cami-ange, mi-démon dans Boyard Land !

Les fans de Boyard Land ont découvert les nouveautés de cette nouvelle saison du programme, ce samedi 7 novembre 2020. Cela se passait sur France 2, et 6 numéros sont prévus au total, qui seront diffusés de façon périodique.

Le tout 1er diffusé était un spécial Halloween, et les surprises ont commencé avec la découverte de Camille Cerf, l’ancienne reine de beauté. En effet, à l’instar de Delphine Wespiser qui a intégré Fort Boyard depuis quelques années et qui incarne à la perfection le rôle de Rouge et de Blanche, Camille Cerf a intégré l’aventure Boyard Land.

Cette dernière qui avait déjà l’habitude de participer à Fort Boyard en tant que candidate, se retrouve maintenant dans la peau de ‘’Cami-ange, mi-démon’’. Il s’agit d’un personnage très inquiétant, accompagné d’un acolyte des plus dangereux.

L’ancienne reine de beauté sera comme elle l’explique si bien : « une dresseuse de cirque schizophrène, qui au lieu de dresser des animaux, a décidé de dresser un être humain. »

L’humain dressé de Cami-ange, mi-démon est nommé ‘’La Bête’’. Il est incarné par Loïc Giorgi, qui a été champion du monde de Chase Tag, et un finaliste du jeu d’aventure Ninja Warrior, diffusé sur TF1. C’est La Bête que les candidats de Boyard Land devront affronter par équipe, dans l’espoir de remporter des boyards.

Adieu gentille Camille Cerf : les Miss France positivement surprises par le rôle de leur consœur !

Les Miss ont l’habitude de participer à Fort Boyard, dans le but de défendre une association, et si possible, de rapporter des boyards pour les soutenir. Plusieurs Miss France participeront donc à Boyard Land aussi, format dérivé, en tant que candidates. Notons que le programme est également présenté par Olivier Minne.

Pour la 1ère de cette saison de Boyard Land, la Miss France 2020 Clémence Botino, ainsi que la directrice des Miss France et Miss France 2000, Sylvie Tellier, étaient de la partie en tant que candidates.

La surprise a été grande pour celle qui s’apprête à passer la couronne, de retrouver Camille Cerf dans ce personnage plus qu’inquiétant, et il en était de même pour les autres Miss France. En effet, il n’y avait que Sylvie Tellier qui était au courant de ce qui se tramait, et elle semblait d’ailleurs très amusée.

Quant à Camille Cerf, si elle a eu un peu de trac de jouer devant des personnes qu’elle connaît, elle s’en est très bien sortie au final : « C’était rigolo de jouer la comédie face à elles. J’avais la pression car je me disais « si je suis nulle, elles vont le voir ». Ce n’est jamais évident quand on connaît personnellement les gens en face de soi. Au final, elles ont été agréablement surprises. »

Alors qu’elle accordait un entretien à un média, la jeune femme de 25 ans a souligné le fait que ses consœurs ont été particulièrement surprises de la voir dans la peau d’un personnage aussi méchant, et qu’elle s’en soit aussi bien sortie. Les Miss France lui ont donc fait pleins d’éloges : « On ne savait pas que tu pouvais être méchante comme ça. Ça te va trop bien, etc… »

Nul doute que ces commentaires sur Cami-ange, mi-démon, ont fait plaisir à Camille Cerf…