Camille Combal annonce la participation d’une star internationale à la prochaine saison de Mask Singer !

L’animateur radio, Camille Combal prend certainement très au sérieux son rôle sur nos petits écrans. S’il a déjà brillé avec la présentation de la première saison de Mask Singer, il revient en force une nouvelle fois avec une annonce bien particulière pour ses fans. Il faut dire qu’il sait comment faire pour tenir en haleine tous les téléspectateurs qui n’en peuvent plus d’attendre. La prochaine rentrée sera certainement très chargée pour l’homme de 38 ans. Lisez cet article pour avoir plus de détails.

Un coup de maître du comité de production de Mask Singer

C’est ce jeudi 27 août 2020 que Camille Combal a été approché par l’équipe de Puremédias. Lors de cette rencontre, l’animateur a donné quelques indices sur la prochaine saison de l’émission Mask Singer. Ses déclarations présagent à quel point cette saison 2 promet d’être encore plus intéressante.

Le tournage a été effectué en juin dernier en compagnie de Kev Adams, Jarry Anggun et Alessandra Sublet. On se souvient encore que la victoire de la saison précédente a été remportée par Laurence Boccolini. C’est avec beaucoup de fierté que Camille dirige cette nouvelle saison.

Comme on pouvait s’y attendre, Camille Combal n’a rien spoilé de ce tournage. Cependant, ses propos étaient pleins de malices et de sous-entendus. Le casting de la saison 2 est l’un des plus osés et des plus intéressants. Il est composé de 12 nouvelles personnalités. La phrase qui sidéra bon nombre de personnes est sans doute celle où il annonçait qu’il y aurait une star internationale dans l’émission.

Une nouvelle bienvenue par les téléspectateurs

L’homme marié affirmait connaitre certains des participants. D’autres changements notables seront également observés dans l’émission. Il s’agit du plateau qui a été modifié ainsi qu’un double personnage qui a été mis en place. Il ajoutait non sans une pointe d’humour qu’il n’y avait que de nouveaux costumes et qu’aucun participant n’avait choisi celle de la licorne.

Il faut reconnaître que ceci est une très bonne nouvelle pour les téléspectateurs qui avaient de très grandes exigences vis-à-vis de l’émission. On se souvient encore que cette dernière avait été décriée en décembre dernier et avait connu une importante baisse d’audience. L’annonce de la participation de la star pourra certainement éveiller l’intérêt des téléspectateurs qui espèrent qu’elle sera à la hauteur de leurs attentes.

Des mesures adéquates prises pour le bon déroulement du tournage

Avec la crise sanitaire qui constitue une situation préoccupante aujourd’hui, plus rien ne peut désormais être laissé au hasard. Il fallait obligatoirement que les mesures de sécurité soient adoptées pour que le tournage se déroule sans incident. Camille Combal affirme que les règles sanitaires ont été respectées durant cette deuxième saison.

C’était le premier tournage que l’animateur effectuait après la période de confinement. Il reconnaît que les choses ont bien changé. Comme pour les salles de spectacles, ils ont mis un point d’honneur à respecter les mesures de sécurité notamment le port de masque. C’est en riant que le presque quadragénaire a affirmé que les masques de protection ont été mis sous les masques des costumes des chanteurs.

Les conditions de tournage pourraient faire penser au public que l’ambiance risquerait d’être plombée. Face à cette probable incertitude, Camille Combal a tenu à les rassurer que tout a été mis en œuvre pour que l’émission garde son entrain chaleureuse et amusante.