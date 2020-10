Camille Combal annonce une star internationale cette année dans Mask Singer !

Mask Singer est une émission diffusée sur la chaîne TF1 qui a connu un grand succès lors de sa première saison. Cette année encore l’équipe revient avec de nouvelles stars au casting, et promet une aventure bien plus palpitante que la précédente. D’ailleurs, le présentateur Camille Combal annonce l’arrivée d’une star qui devrait laisser le public sans voix.

Mask Singer, l’émission à succès du moment

Mask Singer est une émission de télévision française. Elle est sous-titrée « Quelle célébrité se cache derrière ce masque ? ». La toute première édition a été diffusée sur TF1 le 8 novembre 2019. Il s’agit en réalité d’un concours qui oppose plusieurs célébrités masquées et complètement déguisées. Elles s’affrontent en duels, en trios ou en quatuors sur des chansons.

Ensuite, le jury et le public jugent leurs prestations. Ce jury est composé de quatre personnalités que sont : Kev Adams, Jarry, Anggun et Alessandra Sublet. Ils étaient présents lors de la première saison et reviennent encore cette année pour juger les performances des nouvelles célébrités au casting de l’émission.

Un casting surprenant pour la saison 2 de Mask Singer

Pour cette deuxième saison de l’émission Mask Singer, le présentateur promet à son public un casting 5 étoiles. Il y aura en effet 12 nouvelles célébrités cachées sous les costumes cette année, et le moins qu’on puisse dire c’est que vous serez surpris de les découvrir. Il y en a une spécialement qui est une véritable star internationale, dont la présence devrait laisser le public sans voix.

A ce propos, l’animateur Camille Combal vous promet de vraies surprises. Il déclare d’ailleurs qu’il s’est fait avoir sur certaines personnes qu’il connaissait, et parmi les autres, il y a quelques célébrités qu’il n’aurait jamais cru voir dans son émission. Vivement donc la diffusion de Mask Singer saison 2 prévu pour le 17 octobre 2020 pour en savoir plus.

Ce sera l’occasion pour les téléspectateurs de découvrir les autres nouveautés imaginées par la production pour rendre l’émission encore plus captivante. Entre autres choses, vous pourrez constater que les costumes et déguisements des stars ont été remplacés. D’ailleurs, d’après les rumeurs, les nouveaux costumes sont encore plus amusants et originaux que ceux de l’année précédente.

La crise sanitaire provoque quelques changements dans l’émission

Le nouveau casting et les changements au niveau de la production ne sont pas les seules nouveautés au programme pour la saison 2 de Mask Singer. En effet, en raison de la crise sanitaire que traverse le monde, quelques règles ont été instaurées. Même le plateau a été modifié de manière à garantir la sécurité de toutes les personnes présentes.

Pour ce qui concerne le déroulement de l’émission, l’animateur Camille Combal ne pourra plus se mêler au public comme à son habitude. Il lui sera donc impossible de se rapprocher de certaines personnes en particulier pour demander leur pronostic sur les concours. Malgré tout, celui-ci rassure les téléspectateurs sur le fait que l’ambiance sera toujours au rendez-vous.

Le nombre de personnes acceptées dans le public a aussi été revu à la baisse, toujours dans le but de limiter au maximum des risques de propagation du coronavirus. Toutes les dispositions ont donc été prises pour que l’émission se déroule dans les meilleures conditions.

Pour rappel, lors de la première saison, la grande gagnante était Laurence Boccolini. La première à avoir été démasquée par contre, c’était Marie-José Pérec. Nous verrons bien quelles sont les célébrités qui marqueront cette nouvelle saison de l’émission Mask Singer.