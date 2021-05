Camille Combal fait une grosse révélation, ce futur projet est incroyable et va marquer un tournant…

C’est une très grosse annonce que l’on a pu apprendre de la part de Camille Combal, l’animateur mythique de TF1, qui a pu prendre la parole une nouvelle fois pour annoncer une exclusivité devant tous les téléspectateurs de la chaîne télévisée. En effet, cela faisait maintenant plusieurs mois que les téléspectateurs les plus fidèles de la chaîne n’avaient pas eu de nouvelles de la part de Camille Combal, et certains d’entre eux se demandaient clairement si l’animateur allait toujours être présent ou non dans les mois à venir sur la chaîne de télévision. Il faut bien avouer que les derniers mois ont été particulièrement difficiles et même éprouvants pour Camille Combal.

Alors que tout le monde se souvient l’an dernier de sa présence dans l’émission Qui veut gagner des millions réalisés à distance, Camille Combal ne s’est pas privé pour enchaîner les émissions de télévision à l’époque, quitte à montrer de gros signes de fatigues comme on avait pu le découvrir sur les réseaux sociaux. En effet, à l’époque, l’animateur avait pu montrer qu’il était dans une situation assez compliquée, avec notamment ce qui pouvait ressembler à des insomnies.

C’est ainsi que l’on avait à l’époque vu plusieurs fois l’animateur de Qui veut gagner des millions balader son chien en pleine nuit ou très tôt le matin. Pour les internautes les plus fidèles et qui suivent régulièrement Camille Combal sur les réseaux sociaux, c’est la douche froide. Certains pensaient clairement que l’animateur mythique, que l’on a pu découvrir il y a quelques années dans Touche pas à mon poste aux côtés de Cyril Hanouna, était au plus mal.

Camille Combal : une situation catastrophique, les internautes attendent un retour de son émission

Pour bon nombre de téléspectateurs qui attendaient avec la plus grande impatience le retour de l’émission Danse avec les stars, il se trouve que cela risque d’être difficile. En effet, à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, pour le moment de nombreux tournages ont été suspendus, et il se trouve que les téléspectateurs et fans de l’émission Danse avec les stars vont devoir se montrer très patients, c’est le moins que l’on puisse dire.

Camille Combal tournera Jeudi 27 & Vendredi 28 Mai 2021 à 14h00 aux Studios du Lendit le divertissement "Camille & Images" pour TF1. DÉSORMAIS : QR code de vaccination ou d'un test antigénique négatif de moins de 72 heures#PassSanitaire #CamilleEtImages #CamilleEtImages pic.twitter.com/aaiDQaAfx8 — The-best-man-57 (@The_best_man_57) May 18, 2021

Heureusement, il se trouve que Camille Combal a bien plus d’un tour dans son sac, et on a pu encore une fois le confirmer ces derniers jours avec une très grosse annonce qui devrait faire beaucoup de bruit dans les médias. Concrètement, on avait déjà pu voir Camille Combal essayer de relancer un nouveau concept de Mask Singer, en voulant inviter Brigitte Macron, la première dame de France. Malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu et la première dame a tout simplement décliné l’invitation de l’animateur devant les caméras de TF1.

Camille Combal se lance dans un nouveau projet complètement fou

C’est donc dans une toute nouvelle émission que l’on va pouvoir revoir Camille Combal, avec un jeu de mots que les fidèles téléspectateurs de Danse avec les stars devraient apprécier, car il a pu nommer son émission Camille & Images, sans aucun doute en référence au groupe de musique mythique des années 80.

Nouvelle émission pour Camille Combal #CamilleEtImages sur #TF1.

Un zapping géant qui reviendra sur les images les plus drôles de la télé, d'internet ou des réseaux sociaux.

Le genre d'émission fait pour Camille sur le papier. pic.twitter.com/ddkjJwsOoS — Flo (@Flo_radio) May 28, 2021

En revanche, pour le moment nous ne connaissons que très peu de choses sur ce nouveau concept de Camille Combal, et il va falloir être très patient pour en savoir plus !