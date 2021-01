Camille Combal : gros clash avec Cyril Hanouna, il est attaqué par sa société de production qui dénonce un plagiat !

Alors que Camille Combal fait un gros carton en ce moment sur toutes ces émissions, le moins que l’on puisse dire c’est que l’animateur qui l’a fait connaître du grand public dans Touche Pas à Mon Poste, Cyril Hanouna, à de quoi être vert ! En effet, on ne peut qu’imaginer que le choix de l’animateur Camille Combal de rejoindre le groupe TF1 a été pour lui une énorme perte : il avait tout simplement tout misé sur l’avenir de l’animateur qui est une star aujourd’hui !

Pourtant, au départ, on ne pensait pas que Camille Combal allait pouvoir avoir autant de succès sur ses émissions de TF1 : l’animation était pour certains français très approximative, et ils estimaient alors que Camille Combal n’était pas fait pour annoncer Danse avec les stars. Pourtant, la chaîne lui a fait confiance et aujourd’hui ils ne regrettent pas leur choix, c’est le moins que l’on puisse dire !

Camille Combal : attaqué par Cyril Hanouna, c’est un nouveau coup bas pour l’animateur avec qui il était ami…

Comme on le sait, Cyril Hanouna appréciait beaucoup Camille Combal lorsque ce dernier était chroniqueur sur Touche Pas à Mon Poste : il faut dire qu’avec sa chronique que les français attendaient avec la plus grande impatience à la fin de l’émission, cela avait de quoi mettre en haleine les millions de téléspectateurs qui n’en pouvaient plus d’attendre le jeune animateur qui fait un gros carton !

Mais depuis, bien que celui qui est considéré comme son mentor ne prenne que très peu la parole à ce sujet, il semblerait que l’entente entre Camille Combal et Cyril Hanouna ne soit pas des plus heureuses. En effet, nous avons appris une nouvelle terrible concernant l’émission La grande incruste de Camille Combal sur TF1 : il se fait directement attaquer par la société de production H2O, la société de production de Cyril Hanouna.

Alors que l’émission a d’ores et déjà été diffusée à la fin du mois de décembre, la société de production aurait entamé une procédure contre la chaîne TF1 pour cause de plagiat. Pour Camille Combal, l’animateur de l’émission, c’est vraiment la douche froide : les téléspectateurs lui ont témoigné toute leur affection après la diffusion de La grande incruste !

Alors que nous vivons toutes et tous un quotidien des plus difficiles en ce moment, personne ne s’attendait à ce que la société de production de l’animateur de TPMP réagisse de la sorte.

Cyril Hanouna : sa société de production s’exprime concernant les accusations de plagiat et balance tout !

C’est en effet dans un article publié sur le site Pure People que l’on a pu apprendre la nouvelle : le fait de s’intégrer dans d’autres émissions du paysage audiovisuel français aurait été d’ores et déjà inventé par Cyril Hanouna !

On est fiers de suivre @CamilleCombal de voir ses projets se réaliser. De le voir glow up ms tjs avec son naturel et sa bienveillance à l’égard de tt le monde.

Continue de kiffer et merci pour les kiff que tu nous offres ! Plein de ❤️ sur toi Camille et sur vs tous les copains😘 pic.twitter.com/IV9uAsjZ5U — team combal (@team_combal) January 18, 2021

Comme cela est précisé dans l’intervention de la direction du groupe H2O, c’est d’ailleurs le chroniqueur Yann Stotz qui à l’époque était chargé de réaliser ces incrustations. A l’époque, l’émission n’était d’ailleurs pas encore diffusée sur C8 mais bel et bien sur France 4, là où tout a pu démarrer pour Touche Pas à Mon Poste.

Mais si depuis cette annonce, ni Camille Combal ni Cyril Hanouna ne se sont exprimés plus en détail sur cette sombre histoire, c’est bien là le signe que rien ne va plus entre les deux animateurs, même si les internautes attendent avec impatience qu’ils se reparlent enfin !