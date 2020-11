Camille Combal : il dévoile des photos dossiers de lui sur Instagram, ses abonnés sont morts de rire !

Alors que Camille Combal est, comme la plupart du monde, confiné chez lui, il a décidé de passer le temps en se plongeant dans ses vieux albums photos. Et cerise sur le gâteau, il a décidé de donner un peu de baume au cœur à ses fans en partageant l’une de ses découvertes photographiques à sa communauté !

Camille Combal et son album photo secret !

Le célèbre animateur télé et radio a toujours été très proche de ses fans et sur les réseaux sociaux, il se fait toujours un plaisir de partager ses péripéties et ses photos humoristiques avec sa communauté de followers.

Dernièrement, il a souhaité faire entrer un peu de soleil dans le quotidien de tous les gens qui doivent rester enfermés dans leur maison et passent tout leur temps au télétravail. Et il faut dire que niveau « bonne humeur », Camille Combal est plutôt bien placé.

Après être passé d’animateur sur l’antenne Virgin Radio à chroniqueur dans l’émission, Touche pas à mon poste, présentée tous les soirs par Cyril Hanouna sur la chaîne C8, le jeune homme s’est faufilé dans les couloirs des plateaux télé jusqu’à trouver une place faite pour lui chez le groupe TF1. Et après avoir accompagné Karine Ferri dans Danse avec les stars au côté de Karine Ferri, le charismatique Camille Combal n’en finit plus de grimper les marches.

Résultat ? Aujourd’hui, il est à la tête de nombreuses autres émissions, de Mask Singer, à Qui veut gagner des millions, en passant par Plan C, il va même participer à la reprise de la prochaine saison du célèbre jeu Une famille en or ! Un sans faute pour le jeune présentateur et animateur de 39 ans, et un bel avenir qui se profile à l’horizon.

Et si ça marche si bien pour Camille Combal, c’est grâce à son humour légendaire, sa persévérance, mais également grâce au charme subtil de son autodérision. Une qualité qui fait souvent défaut aux stars d’aujourd’hui et que l’animateur a décidé de porter fièrement sur lui.

Et en parlant d’autodérision, Camille Combal a souhaité partager une photo toute particulière avec sa communauté de fans…

Voir cette publication sur Instagram Bonjour! ☕️ Une publication partagée par Camille Combal (@camillecombal) le 5 Sept. 2020 à 2 :03 PDT

Séquence émotion nostalgique pour l’un des animateurs préférés des Français

Alors qu’il était, comme beaucoup, chez lui et confiné, le jeune homme a décidé de se plonger dans ses vieux albums de photos de famille. Le meilleur endroit pour trouver des photos dossier à projeter sur grand écran un soir de mariage.

Mais non, Camille Combal a décidé de prendre les devants et de publier lui-même cette photo sur les réseaux sociaux !

Voir cette publication sur Instagram About last night… Une publication partagée par Camille Combal (@camillecombal) le 21 Mai 2020 à 1 :03 PDT

Ce mercredi 4 novembre, les fans du célèbre animateur de Danse avec les Stars découvraient donc entre deux fous rires une photo du petit Camille, 9 ans pris en flagrant délit de basket “maison”.

« Je me prenais trop pour Scottie Pippen [un ancien joueur de NBA, NDLR]. Alors que notre panier, c’était un seau et un plateau de cantine », a-t-il écrit en légende de ce tendre cliché.

Un sport fait-maison qui a d’ailleurs beaucoup fait rire sa communauté de fans.

Mais ce qui a le plus été commenté, ce n’est pas le (presque) sport pratiqué par l’enfant, mais sa coupe de cheveux très approximative, à mi-chemin entre un mi-long raté et une coupe au bol réalisée dans le noir.

Ni une, ni deux, les fans se sont montrés sans pitié avec le fashion faux pas capillaire de l’animateur qui lui donnait un petit air de Godefroy de Montmirail, l’un des personnages emblématiques des Visiteurs.

« On dirait Jim Carrey dans Dumb et Dumber »,« Ha non la c’est la coupe de frère Jacques ! », « El famoso « coupe au bol »« , a-t-on pu lire en commentaire.

Heureusement pour lui, Camille a de l’humour !