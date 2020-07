Camille Combal : il disparait complètement des réseaux sociaux, ses fans sont très inquiets !

Alors que sa dernière sortie remontait au 24 mars, où il annonçait son départ de Virgin Radio, le célèbre animateur a refait surface ce lundi 27 juillet 2020 sur son compte Twitter.

L’animateur Camille Combal réagit enfin sur son compte Twitter après plusieurs semaines d’absence.

En effet, Camille Combal est un animateur très célèbre qui a travaillé dans plusieurs plateaux de télévision et de radio. Ce dernier a longtemps animé le « Virgin Tonic » à Virgin Radio et c’est vers la fin du mois de juin qu’il faisait ses adieux à cette radio. Depuis son dernier message en mai dernier, il n’avait plus donné des nouvelles de lui sur les réseaux sociaux et cela a inquiété bon nombre de ses fans. Quelques jours après son départ de Virgin Radio, l’on a aperçu dans une story publiée sur son compte Instagram, les informations concernant son futur projet. Il s’agissait d’une émission qu’il était en train de préparer. Interrogé par Télépoche, il déclarait que les répétitions de Mask Singer avaient été lancées juste après l’annonce de l’ex-premier ministre sur sa démission. Il poursuivait en disant qu’il espérait que tout se déroule dans les bonnes conditions au regard du respect des mesures barrières, ce d’autant plus que les rassemblements étaient encore interdits.

Il faut rappeler que la première saison de Mask Singer a connu des moments forts. Laurence Boccolini qui était sacrée, avait été déguisée en licorne. Depuis lors, aucun autre membre du casting n’a encore été révélé au public.

Pourquoi cette étrange disparition de Camille Combal ?

Tous ceux qui suivent le célèbre animateur sur les réseaux sociaux ont pu constater sa brusque disparition depuis un bon moment. Et bien ce lundi, il a rassuré sa communauté via un message publié sur Twitter où il déclare « J’oublie personne!!!!! J’ai peur que vous vous me laissiez tomber… Je suis dans mes Alpes on est encore en 2G ici donc je galère pour les news Veuillez tous agréer mes sincères excuses ».

J’oublie personne!!!!!

J’ai peur que vous vous me laissiez tomber…

Je suis dans mes Alpes on est encore en 2G ici donc je galère pour les news

Veuillez tous agréer mes sincères excuses 🙏🏻 https://t.co/EhfI7PX1js — Camille Combal (@CamilleCombal) July 20, 2020

Il est important de rappeler qu’il a réagi suite à un message laissé par l’une de ses fans il y a une semaine. Cette dernière s’inquiétait du fait qu’elle ne l’avait plus aperçu depuis quelque temps. Tout le monde sait désormais pourquoi il est devenu rare sur les réseaux sociaux dont la principale raison reste la qualité de la connexion internet dans sa région natale. Il a ensuite présenté ses excuses à sa communauté tout en espérant que ses fans ne le laissent tomber pendant ces moments.

Ses admirateurs peuvent désormais être sereins car leur présentateur favori se porte bien et qu’il ne les a pas du tout oublié. Il sera bientôt de retour sur la scène médiatique même comme la prochaine saison de l’émission Danse avec les Stars a été reportée en 2021.

Camille Combal a marqué l’histoire des médias français. Après son brillant passage dans le groupe M6, il a exercé entre les années 2012 et 2018 sur C8 dans l’émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna et depuis 2014 à Virgin Radio qu’il a quitté en juin dernier.

Un animateur adulé par ses fans

Très apprécié par les auditeurs de son émission Virgin Tonic, l’annonce de son départ de cette radio avait choqué plusieurs. Lors d’une interview accordée au journal le Parisien, il déclarait qu’il préfère se concentrer uniquement sur les programmes télés. En tant qu’une figure emblématique des médias, Camille Combal n’a pas droit à l’erreur car ses fans gardent un œil sur lui. Ils connaissent désormais les raisons de son absence des réseaux sociaux dont la principale est la qualité de la connexion internet dans les Alpes où il est actuellement. Pour lui, cette région est encore à l’ère de la 2G.