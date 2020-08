Camille Combal : l’animateur présentera bientôt une émission culte de retour sur TF1 !

Une émission redémarre bientôt sur la chaîne et il aura encore une fois encore la chance de faire profiter de son savoir-faire aux spectateurs. Il s’agit du programme de télévision « Une famille en or ». Le poulain de Cyril Hanouna pourra s’approprier cette émission en vue de signer son grand retour sur sa chaîne de provenance.

Une émission populaire centrée sur la famille

L’émission dont le retour sur TF1 est prévu probablement pour la fin de l’année 2020 a été initiée en 1990. Cela fait donc 30 ans que dure l’histoire du programme Une famille en or. Comme l’indique assez bien son nom, il s’agit d’une production axée sur la famille. Il est question d’y opposer deux familles, dans un duel particulier. En effet, les producteurs de l’émission se chargent de recueillir les avis des Français sur certains sujets ordinaires.

Puis, au cours de l’émission, ces mêmes questions sont posées aux participants. La famille ayant donné la réponse qui correspondant à la majorité des avis collectés, gagne des points. L’idée de la mise en place de l’émission est inspirée de 2 programmes américains à l’époque. Entre 1990 et 1999, Une famille en or a été diffusée sur TF1. Plusieurs présentateurs se sont succédé à sa direction. Avant qu’elle ne soit suspendue.

Avant que TF1 ne pensent à la ramener sur ses ondes, le programme a migré vers d’autres chaînes telles que RMC ou encore C8. Notamment, en 2007, en 2015 et même en 2019. Très appréciée par les spectateurs, l’émission avait été présentée pour la première fois par Patrick Roy. Déjà connu pour avoir fait ses preuves, sur d’autres shows, Camille Combal aura surement sa manière à lui de sublimer les minutes que les téléspectateurs passeront à le suivre.

Une nouvelle production avec des innovations ?

Même s’il est question d’un retour de l’émission, il ne serait pas question pour les réalisateurs de plaquer exactement le format classique connu. Bien qu’il y ait assez peu d’informations disponibles à ce sujet pour le moment, il se peut qu’il y ait des nouveautés dans cette nouvelle saison qui signe le retour. La chaîne de télévision TF1 est connue pour son habileté en la matière.

À ce sujet, la chaîne annonçait par exemple le retour très proche du jeu d’aventure Koh Lanta. Une nouvelle saison qui aura un visage assez nouveau. Il sera question d’augmenter le nombre des équipes et rendre certains châtiments plus compliqués. Ceci, tout en augmentant les gains des vainqueurs. Pour ce qui est de l’émission Une famille en or, sa diffusion pourrait se faire entre 17 h et 19 h. Les précisions sont attendues pour bientôt.

Un des présentateurs les mieux sollicités depuis quelques années

C’est dans l’émission de Cyrille Hanouna Touche pas à mon Poste, que le Camille Combal a commencé à s’installer véritablement dans le quotidien des spectateurs. Depuis son entrée à TF1, le présentateur de 38 ans enchaîne plusieurs programmes. Il a d’ailleurs su apporter son savoir-faire dans le programme « Danse avec les stars ». Ce dernier est également celui qui a remplacé le légendaire Jean-Pierre Foucault sur « Qui veut gagner des milliers ».

Camille Combal est aussi présent sur Mask Singer. Cela montre assez bien à quel point il est sollicité. Pour le retour de l’émission, il est sans doute le candidat idéal. Le programme pourra profiter non seulement de son humour particulier, mais aussi de sa notoriété. Un challenge dont il a particulièrement la carrure.