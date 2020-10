Camille Combal : l’animateur se confie sur sa maladie et sur la lourde opération qu’il a subi !

Les téléspectateurs de la chaîne TF1 sont maintenant habitués à voir Camille Combal. L’animateur a plusieurs émissions à son actif, dont Mask Singer. Ce samedi 17 octobre 2020, le programme est revenu, et le présentateur s’est confié sur la maladie génétique dont il souffre.

L’évolution de Camille Combal

C’est en 2018 que Camille Combal est venu sur TF1, après des adieux déchirants entre lui et Cyril Hanouna. Encore frais dans les mémoires, on se rappelle que pendant 6 ans, celui qui est aujourd’hui un animateur confirmé sur TF1, a travaillé sur C8. Il y animait différentes chroniques loufoques et humoristiques, qui l’ont fait connaître du public, ainsi que quelques émissions.

En parallèle et jusqu’à il y a peu, Camille Combal était également un animateur radio, notamment sur Virgin Radio. Aujourd’hui, c’est sur TF1 que les fans de l’animateur le redécouvrent, dans un genre un peu plus sérieux, même s’il a gardé son humour.

Camille Combal qui représente la touche de jeunesse de TF1, ne chôme pas sur la chaîne 1ère. Il y anime des émissions vedettes de la chaîne dont ‘’Qui veut gagner des millions’’, et même ‘’Danse avec les stars’’, qu’il anime aux côtés de l’ancien mannequin et grande animatrice de la chaîne depuis quelques années Karine Ferri.

Si Camille Combal était censé apporter un nouveau souffle à la chaîne, on dirait bien que sa carrière également a bénéficié d’un nouvel envol. Sa nouvelle exposition médiatique fait que les médias s’intéressent de plus en plus à lui, ce qui lui apporte une certaine notoriété dans le milieu audiovisuel.

Celui que l’on surnomme maintenant le golden boy du PAF, est parvenu à prendre rapidement ses marques sur TF1, et on découvre de plus en plus, un véritable animateur plus assuré, toujours avec son humour et sa bonne humeur. Une chose est sûre, les téléspectateurs de TF1 semblent conquis.

Des problèmes de santé pendant toute une vie

Si tout semble sourire à Camille Combal, la vie n’a pas toujours été si simple pour l’animateur. Il est fréquent que certaines personnes publiques préfèrent préserver leur vie privée. Camille Combal qui en fait partie, a décidé lors d’un entretien avec le média Parisien, d’en révéler un peu plus sur lui.

C’est alors que l’on apprend que l’animateur souffre d’une maladie génétique rare. En effet, Camille Combal a confié avoir lutté contre cette maladie génétique pendant des années. Pour cela, il a même dû subir de lourdes opérations en 2015, alors qu’il était sur C8.

Il avait subi une greffe au niveau de la cornée. Toutefois, Camille Combal n’a pas voulu en révéler plus sur cette maladie, dont on ne connaît rien de plus, sinon que cela se passe au niveau des yeux.

En dehors de ce fait, le golden boy de TF1 a confié avoir une autre anomalie génétique, qui pour le moment en tout cas, ne lui cause aucun problème. Notons que ce fait n’est pas si nouveau, puisque c’est depuis août 2018, qu’il l’avait dévoilé.

C’était d’ailleurs sur l’antenne de Virgin Radio, et il avait annoncé en direct, qu’il était né avec un seul rein ! En effet, fait rare mais qui arrive parfois, Camille Combal est né avec seulement le rein gauche. D’ailleurs, il ne le savait pas, avant d’avoir fait un simple contrôle de routine.

En annonçant sa particularité, il a en même temps rassuré ses fans : « J’ai d’ailleurs appris il n’y pas longtemps en faisant une échographie que j’avais un seul rein… Il n’y avait rien dans mon carnet de santé. Mais je vis très bien avec ».

Non seulement il vit très bien avec, mais surtout, tout semble sourire à Camille Combal, et on lui souhaite bien du bonheur !