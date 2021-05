Camille Combal révèle de rares images de sa compagne, découvrez la vidéo en exclusivité

Il est assez rare de voir Camille Combal, l’animateur mythique de la chaîne de télévision TF1, prendre la parole pour donner des images aussi dingues de sa compagne. Comme vous pouvez le constater, Camille Combal ne parage que très peu d’informations sur sa vie privée, qu’il s’agisse de ses proches et plus particulièrement de sa femme.

Pourtant, ce dernier, que l’on a pu voir pendant des années aux côtés de Cyril Hanouna dans Touche Pas à Mon Poste, n’hésite pas à partager parfois des images de son quotidien sur le réseau social Instagram. On se souvient notamment de certaines nuits où il n’a pas hésité à partager dans ses stories des moments intimes où il partait promenait son chien. Avec une vie qui est très compliquée, on imagine que Camille Combal n’a pas toujours le temps de passer des moments avec ses proches.

Les tournages peuvent parfois être très prenants, et avec des émissions qui ne font que de s’accumuler comme Mask Singer ou encore plus récemment Qui veut gagner des millions, personne ne doute du fait que Camille Combal peut parfois être très fatigué. Il y a toutefois quelques heures, on a pu le découvrir plus intime que jamais avec une vidéo dont ses fans pourront se souvenir pendant longtemps…

Camille Combal : plus bouleversant que jamais, découvrez les images avec sa compagne

On a enfin pu avoir de nouvelles images de la part de l’animateur Camille Combal avec sa compagne Marie. Il ne dévoile que très peu d’images de cette dernière depuis le début de sa relation avec elle, et par ailleurs on imagine que leur vie privée a pu être très chamboulée depuis l’arrivée de Camille Combal sur la chaîne TF1.

Mais ces derniers jours, Camille Combal en a décidé autrement : il a partagé en exclusivité des images de sa compagne Marie où le couple semble plus complice que jamais. Dans la vidéo, qui a été dévoilée en exclusivité à l’occasion du premier mai, on peut justement voir Camille Combal, sa compagne Marie, et le chien Gaspard dans la voiture.

C’est un véritable sketch familial auquel on a pu assister sur les réseaux sociaux et les internautes se sont empressés de commenter la publication qui est à mourir de rire, c’est le moins que l’on puisse dire !

Camille Combal diffuse un sketch en exclusivité avec sa compagne

A l’occasion du samedi 1er mai, c’est une vidéo complètement dingue que l’on a pu voir les réseaux sociaux. Alors que d’autres personnalités françaises ou internationales se sont empressées de poster des photos de bouquets de muguet trouvés sur le web, Camille Combal en a décidé autrement.

Dans une vidéo très courte qu’il a publié, on peut voir Camille Combal et Marie avec un masque, avant de se retrouver dans un second plan avec un foulard sur la tête. La vidéo, que nous vous laissons découvrir en exclusivité, est tout simplement hilarante. Pour Camille Combal, c’est l’occasion ou jamais pour lui de donner des nouvelles de son couple et de faire taire les plus grandes rumeurs. En effet, en ne voyant pas la compagne de Camille Combal, certains ne se privent pas pour lancer des rumeurs sur le couple de l’animateur de Mask Singer sur TF1.