Camille Lellouche : elle crée un buzz énorme sur YouTube avec son titre Coco Corona !

Elle est désormais actrice, humoriste et chanteuse. Elle vous propose régulièrement des Lives sur son compte Instagram, cela lui permet aussi de vivre le confinement sans être aussi seule. Dans tous les cas, sa chanson Coco Corona connaît un succès sans précédent et sa vidéo sur YouTube s’approche du million de vues.

Camille Lellouche pète un câble sur Instagram

La jeune femme est habituée à vivre aux côtés d’artistes et elle terminait une tournée dans plusieurs villes pour son spectacle. Ce dernier jongle avec les blagues, les chansons… Difficile pour Camille Lellouche de se retrouver dans son petit appartement alors que le confinement est en place depuis plusieurs semaines. Un jour, elle pète un câble et se met derrière son piano pour crier sa douleur face au coronavirus. Il faut savoir que la jeune femme publie souvent des stories dans lesquelles elle ne mâche pas ses mots face à ceux qui sortent et ne respectent pas le confinement.

Elle propose alors quelques paroles et Coco Corona voit le jour .

. Rapidement, sa petite chanson est reprise par une multitude de personnes et elle devient finalement l’hymne du confinement.

Camille Lellouche décide d’offrir à ses fans une version beaucoup plus travaillée, elle enregistre alors le titre depuis sa cuisine.

Elle envoie les premiers jets à son équipe qui travaille aussi avec Slimane pour réaliser une version instrumentale.

Le titre est dynamique et Camille Lellouche fidèle à elle-même décide d’enregistrer un clip.

Très naturelle, elle propose à ses fans un soir d’enregistrer le clip avec la Story d’Instagram. Publiée sur YouTube, la vidéo connaît un succès sans précédent et désormais Coco Corona est l’hymne français face au coronavirus et au confinement.

Camille Lellouche apparaît sur M6 avec Cyril Lignac

Malgré le confinement, la jeune femme bénéficie d’une belle notoriété et après le confinement, elle sera sans doute demandée par toutes les télévisions. Son titre est déjà diffusé à la radio et vous pouvez le trouver facilement sur le Web notamment via son compte YouTube. Camille Lellouche a demandé à tous ses fans de réaliser des stories avec cette chanson et elle n’hésite pas à les republier. Elle est donc devenue la star d’Instagram en publiant finalement son quotidien, son stress engendré par le confinement, ses craintes, ses peurs… Elle a également participé comme Inès Reg à l’émission de Cyril Lignac diffusée du Lundi au Vendredi dès 18h45 sur M6.

La jeune femme est chanteuse, interprète, créatrice, actrice, mais également une très bonne cuistot. Elle partage souvent ses recettes sur son compte Instagram et pendant près d’une heure, elle a enthousiasmé les fans en réalisant une recette du chef. La jeune femme est naturelle et ses Lives sont rapidement pris d’assaut, elle appelle des personnes méconnues pour tenter de rompre avec la solitude et ce sont plus de 100 000 individus qui répondent à son appel plusieurs fois par jour.