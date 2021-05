Camille Lellouche dans la tourmente après avoir été accusée de séparer Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova

C’est un gros coup de théâtre dans cette histoire complètement dingue entre Camille Lellouche, Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova ! Depuis maintenant plusieurs semaines, c’est la douche froide pour Camille Lellouche et Rayane Bensetti qui passent de très mauvais moments sur les réseaux sociaux. En effet, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que la situation soit aussi catastrophique pour le comédien que l’on avait pu découvrir sur TF1 notamment dans Danse avec les stars.

Cela fait désormais plusieurs semaines que Rayane Bensetti est en effet dans la tourmente, alors que jusqu’ici il menait une carrière plutôt tranquille. Malheureusement, une simple vidéo de quelques secondes sur les réseaux sociaux aura nui à sa carrière et à l’image que les téléspectateurs ont de ce dernier.

Rayane Bensetti dans la tourmente avec une vidéo compromettante avec Camille Lellouche

C’est une vidéo que tout le monde a pu voir ces derniers jours sur les réseaux sociaux et qui a beaucoup fait parler d’elle. En effet, l’acteur Rayane Bensetti avait jusqu’à aujourd’hui une image plutôt lisse et son parcours était même vraiment irréprochable, c’est le moins que l’on puisse dire. Néanmoins, tout a changé quand on a découvert une vidéo incroyable diffusée sur les réseaux sociaux et qui a fait un incroyable scandale.

En effet, on a pu voir les deux comédiens dans un état complètement euphorique, avec Rayane Bensetti prendre la parole. Alors que celui-ci a pu affirmer qu’il était avec la famille, les internautes ont tous constaté que les comédiens étaient seuls. Camille Lellouche s’est même empressée de dire qu’il n’était pas avec la famille, avec une phrase plutôt choquante et qui est vivement déconseillé à un jeune public : « la famille, la famille, je te s**** quand même ! »

Une déclaration vraiment choquante que les internautes ont cru imaginé à un moment donné, car la vidéo est très différente de l’image de l’acteur actuellement. Toutefois, on ne s’attendait pas à ce que les conséquences soient aussi catastrophiques.

Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova : les internautes se posent des questions sur les réseaux sociaux

Suite à la vidéo de Rayane Bensetti et Camille Lellouche, les internautes se sont posés de nombreuses questions : tout le monde s’est demandé si Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova étaient encore ensemble ! Il se trouve que le comédien se faisait plutôt discret jusque là, et on ne savait que très peu de choses sur Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova au quotidien.

Mais avec cette vidéo, cela a complètement tout remis en cause : les internautes ont voulu en savoir beaucoup plus sur le quotidien de l’acteur, et ils ont même accusé Camille Lellouche d’avoir complètement ruiné la relation entre Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova.

Camille Lellouche balance tout sur les réseaux sociaux, elle a couché avec un mec « célibataire »

C’est encore une fois sur les réseaux sociaux que Camille Lellouche a décidé de s’expliquer contre toute attente. En effet, elle a affirmé avoir couché avec un « gars » sans vouloir jamais nommer personne.

Toutefois, elle a également pu préciser que celui-ci était célibataire. Une façon pour elle de prendre la parole au sujet de cette histoire entre Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova, sans toutefois les nommer ni en voulant s’attirer les foudres des fans du comédien que l’on a pu découvrir plus tôt dans Danse avec les stars.