Camille Lellouche en maillot de bain, son intimité est dévoilée et les fans adorent !

Ce mardi 25 août, Camille Lellouche a une fois encore fait sensation dans une de ses publications. Il faut dire qu’elle est surtout connue sur Instagram pour ses publications très humoristiques.

Sauf que cette fois-ci, c’est dans un tout autre registre qu’elle s’est exprimée. Camille Lellouche est notamment très présente sur les réseaux.

Un cliché qui enflamme Instagram

En effet, la comédienne vient de dévoiler une photo dans laquelle on la voit dans une pose au bord d’une piscine, vêtue d’un maillot de bain. Ce genre de pose dans laquelle on n’a pas l’habitude de la voir, et qui, pourtant, lui va très bien. Avec ce cliché qui lui permet d’exprimer toute sa féminité, elle a ajouté cette once d’humour qui la caractérise.

Donc, ce n’est pas étonnant qu’à titre de légende, elle ait écrit : « Je sais ce que vous vous dites : Elle est drôle, intelligente, elle chante de ouf, elle fait la tchoutchouka comme personne. Ne parlons pas de son sensationnel marbré, et EN PLUS ELLE EST HYPER BIEN FOUTUE !!! ». Elle a également accompagné la photo des hashtags « Ça fait un bien fou » et « Melon ».

En découvrant la publication, les internautes ont été tout simplement subjugués. Ils n’ont pas manqué de valider le message de l’actrice. La publication a également fait sensation auprès de certaines célébrités, pour n’en citer que Kev Adams et Mouloud Achour.

Même la youtubeuse de chez studio Danielle s’est exprimée en disant : « Bosh aurait composé le titre Djomb après être tombé sur cette photo». Dans les autres commentaires, elle a eu droit à des « Bravo », « T’es parfaite » ainsi que beaucoup d’autres mots d’encouragement, et parfois un petit peu coquin aussi. En l’espace de 20 heures seulement, la photo a récolté plus de 215 000 mention j’aime.

L’humour, la chanson et le cinéma, les principaux centres d’intérêt de Camille Lellouche.

Il faut dire que Camille Lellouche a l’art d’enflammer ses admirateurs sur internet. D’ailleurs, pendant tout le confinement, sa page Instagram était le lieu de rendez-vous de tous ceux qui étaient avides de fous rires et de détente au quotidien.

Dans une de ses publications de l’époque, elle s’était adressée au coronavirus à sa manière, c’est-à-dire, avec un chant très hilarant que les internautes ont beaucoup apprécié. Un chant ?

Oui, il ne faut pas oublier qu’à part ses talents de comédienne, elle est aussi une chanteuse hors pair. L’une des plus belles aventures qu’elle ait faites dans ce domaine-là est sa participation à The Voice en 2015.

Alors qu’elle chantait la chanson de Stromae « Papaoutai » lors de son audition à l’aveugle, sa voix magnifique a convaincu Jennifer, Florent Pagny et Micka qui ont fait tourner leur chaise rouge de coach. Pour ses autres réalisations, récemment, elle a sorti son œuvre musicale intitulée « Mais je t’aime », une chanson qu’elle chante avec Fabien Marsaud ou Grand Corps Malade.

Pour ce qui est de ses débuts dans le cinéma, c’est en 2012 que la réalisatrice Rebecca Zlotowski s’est aperçue qu’elle avait du talent dans ce domaine. C’est de là qu’elle a obtenu un rôle important dans un long métrage intitulé grand central, aux côtés d’autres acteurs comme Léa Seydoux, Tahar Rahim et Olivier Gourmet.

Un film qui lui a permis de monter les marches du Palais des festivals, puisqu’il a été parmi les sélectionnés au festival de Cannes 2013.

Au vu de tous ses talents, on peut comprendre pourquoi certains des internautes qui ont vu ce cliché d’elle en maillot de bain ont été quelque peu indignés.

Il y a ceux qui l’ont comparé à toutes les instagrameuses, et d’autres ont dit qu’il n’est pas nécessaire de s’exposer ainsi, elle qui a tellement d’autres atouts à revendre.