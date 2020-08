Camille Lellouche : l’humoriste interpelle le gouvernement sur Instagram dans un message bien senti !

L’humoriste Camille Lellouche crie son désarroi sur les réseaux sociaux. La crise sanitaire à laquelle fait face le monde a poussé le gouvernement français à imposer le respect de certaines mesures. L’adoption du décret interdisant les rassemblements de plus de cinq mille personnes paralyse le secteur culturel. Les producteurs de spectacles et les artistes ne sont plus capables d’organiser les concerts et cette situation dure depuis un bon moment. À bout de patience, l’humoriste Camille Lellouche a abordé ce sujet dans une vidéo qu’elle a diffusée sur Instagram. Apprenez-en plus dans cet article.

Une situation critique pour le monde artistique

La crise sanitaire que traverse la France est loin d’être terminée. Le décret interdisant les rassemblements de plus de 5000 personnes a un but sécuritaire. Il a été instauré afin de limiter la propagation de la maladie. Même si la santé est une priorité, cette situation est très difficile à vivre pour des milliers de gens.

Toutes les personnes exerçant dans le domaine de la production ou de la culture sont terriblement frappées par cette nouvelle mesure. Même si plusieurs actions ont été menées pour essayer de la faire lever, le gouvernement reste encore implacable sur sa décision.

Ce décret est déjà en vigueur depuis plusieurs semaines et sera maintenu jusqu’à la fin du mois d’octobre prochain. Cependant, le gouvernement a déclaré que l’interdiction de rassemblement pouvait être maintenue si la situation sanitaire ne s’améliore pas. Il n’en a pas fallu plus pour sortir les uns et les autres de leurs gongs. L’humoriste Camille Lellouche dépassée des évènements a fait part de son mécontentement.

Camille Lellouche s’adresse au gouvernement

Aujourd’hui, Camille Lellouche a 34 ans. Ses talents sur scène en tant qu’humoriste et chanteuse ont ravi plus d’un. Sa carrière est toujours en plein essor, du moins avant l’arrivée du coronavirus. Elle se retrouve donc prise dans un étau depuis plusieurs semaines et n’a pu produire aucun spectacle. Le lundi 24 août dernier, elle a lancé un appel au gouvernement à travers une vidéo. Même si on lui reconnait bien son style d’humour, il n’en demeure pas moins que son message reste très sérieux.

Elle a expliqué que cela fait sept mois qu’elle ne travaille plus. Ses interrogations s’étendent sur plusieurs aspects, notamment la date de la reprise des spectacles. Il faut reconnaitre qu’il est normal que cette situation frustre autant l’humoriste. Cette dernière avoue être incapable de faire ce qu’elle aime, faire rire son public.

La problématique que pose la chanteuse est celle de centaines autres artistes. Même si certains n’ont pas fait de vagues sur le sujet, d’autres ont clairement montré leur mécontentement. On se souvient de Matt Pokora qui se plaignait de cette situation critique il y a quelques semaines encore. Ce message de Camille Lellouche a été salué par bon nombre de ses internautes et plusieurs autres artistes, dont Vitaa et Clara Luciani.

Une chanson sur le confinement

Il faut dire que ce n’est décidément pas la bonne période pour la chanteuse qui a vu sa carrière freinée par l’arrivée de cette pandémie. Après avoir sorti une chanson sur le coronavirus, elle en a sorti une autre sur le confinement. Des chansons pleines d’humour, mais qui rappellent la dure réalité que traverse le monde.

L’humoriste n’est pas du genre à se laisser démonter par les obstacles qui se dressent sur son chemin. Pourtant, cette fois, la crise sanitaire ne laisse pas beaucoup d’alternatives. Tout le milieu artistique espère vivement le retour à la normale de la situation.