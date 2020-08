Camille Lellouche : l’humoriste serait-elle proche du burn out ? Elle partage un appel à l’aide sur Instagram !

Depuis la reprise des activités en France après un long moment de confinement, les artistes n’ont toujours pas encore l’autorisation de réunir plusieurs personnes. Une mesure sanitaire qui affecte leur profession.

Les artistes toujours en reste après la reprise des activités

Connue pour son humour, la jeune humoriste et chanteuse de 34 ans a publié une vidéo sur son compte Instagram où elle explique ses galères financières. Même si les internautes sont habitués à ses vidéos comiques, cette fois, Camille Lellouche a fait passer un message sérieux. Lassée d’attendre une réponse du gouvernement depuis tous ces mois, la jeune femme a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux ce 24 août. Il faut dire que cette humoriste française est très suivie sur Instagram et totalise plus de 2,1 millions d’abonnés. Elle a interpellé les pouvoirs publics par rapport à la situation que vivent les artistes depuis l’avènement du coronavirus.

En effet, les artistes du monde entier passent par des moments difficiles ce d’autant plus qu’ils ne peuvent pas reprendre leurs activités, qui reposent pour la plupart sur les spectacles. Étant donné que les rassemblements de plusieurs personnes soient encore interdits, ces derniers ne cessent de se plaindre de leur situation. La pandémie du coronavirus qui continue de sévir dans la plupart de pays, connaît de nouvelles contaminations en France depuis quelques semaines. La chanteuse et humoriste déplore le laxisme du gouvernement qui n’a toujours pas encore trouvé une solution claire pour les artistes. L’ex-candidate de The Voice interpelle le gouvernement à statuer sur leur retour sur scène.

Le coup de gueule de Camille Lellouche au gouvernement

Camille Lellouche qui est l’une des humoristes les plus célèbres du pays souhaite retourner sur scène après tous ces mois d’inactivité. Elle ne supporte plus de priver son aimable public de ses spectacles. La vidéo de l’artiste a été relayé sur la toile et suscite de vives réactions. La jeune humoriste déclare qu’elle ne travaille pas depuis 7 mois et s’interroge sur combien de temps les artistes devraient encore attendre. Elle a d’ailleurs évoqué certains de ces projets, notamment les dates qu’elle souhaite recouvrir. Une situation préoccupante qui nécessite l’intervention du gouvernement d’autant plus que Camille Lellouche a révélé être proche du « burn out ». Bien qu’elle ait choisi un style humoristique pour s’exprimer, il n’en demeure pas moins que l’ancienne candidate de l’émission The Voice tentait de faire passer un message fort au gouvernement.

Il faut rappeler que le confinement qui a duré près de trois mois en France aurait causé d’énormes conséquences économiques dans le pays. Toutefois, depuis la reprise des activités, certaines professions à l’instar des artistes, ne sont pas encore autorisées à retourner sur scène. La chanteuse essaye tant bien que mal de présenter le caractère urgent de sa demande tout en espérant que l’Etat accordera une suite favorable à sa requête. L’interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes est toujours en vigueur et cela nuit gravement aux activités de ce corps de métier.

Camille Lellouche est d’autant plus indignée par l’attitude du gouvernement à trouver des solutions par rapport à la situation des artistes. Toutefois, l’Etat semble accorder des faveurs à certaines personnes comme ce fut le cas du Puy du Fou qui avait obtenu l’autorisation de rassembler plus de huit mille personnes lors d’un spectacle. Cette sortie de l’humoriste qui est considérée comme légitime par les internautes, pourrait donc faire changer les choses dans les prochains jours. En plus d’être privés de leurs activités, les artistes (chanteurs, humoristes…) manquent également à leur public. Bien que Ie déconfinement ait eu lieu en début de vacances d’été, permettant ainsi aux citoyens de déstresser en compagnie de leurs familles, plusieurs français souhaitent de nouveau assister aux spectacles de leurs icônes pour se défouler.