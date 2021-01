Camille Lellouche parle de sa situation très complexe, elle pourrait devenir influenceuse, car elle a besoin de manger

Ceux qui suivent Camille Lellouche ont pu découvrir que les dernières nouvelles ne sont pas réjouissantes. Il y a quelques jours, elle dévoilait une lettre qui semblait être une mise en demeure et même si l’artiste tentait de garder le sourire, elle semblait être atteinte par la situation. En effet, depuis le mois de mars 2020, le monde est à l’arrêt notamment pour la musique et la culture. Les artistes ne peuvent pas se présenter devant le public ou encore travailler et comme le précise Camille Lellouche, tout le monde n’est pas millionnaire. De ce fait, elle évoque ses difficultés financières et son besoin de payer à la fois la nourriture et son loyer.

Camille Lellouche cible les difficultés avec humour

Même si l’artiste essaye de faire rire les internautes, elle évoque un problème dramatique qui touche sans doute d’autres personnalités. En effet, certains artistes ne peuvent pas travailler et ils n’ont donc pas de revenus contrairement à d’autres qui ont les économies suffisantes pour perdurer sans, forcément, travailler. Camille Lellouche précise dans une story son envie de devenir influencenseuse, mais elle ne souhaite pas présenter des produits d’entrée de gamme, uniquement des produits de grande qualité qui pourraient combler les attentes de ses fans et lui rapporter un peu d’argent en parallèle.

Camille Lellouche demande alors aux fans de ne pas commencer à partager des commentaires afin de critiquer ses choix .

. La chanteuse qui a pu participer à The Voice révèle qu’elle doit payer son loyer et manger comme tous les Français.

Elle a toutefois pris cette décision, mais les codes promos seront aussi spécifiques comme elle peut le partager dans sa vidéo très sympathique à découvrir.

Même si la vidéo de Camille Lellouche donne le sourire, elle dévoile une situation dramatique pour les artistes qui sont à l’arrêt depuis des mois. Ce ne sont pas les seuls, car, avec la crise sanitaire, les discothèques sont fermées depuis pratiquement une année, les restaurants, les bars sont également mis de côté depuis le second confinement. Si des artistes ont pu se présenter devant le public entre deux confinements, d’autres n’ont pas la possibilité de travailler et les revenus ne sont donc plus au rendez-vous.

Camille Lellouche est très active sur les réseaux sociaux

La chanteuse qui a proposé un très beau duo avec Grand Corps Malade avait déjà fait sensation lors du premier confinement avec sa chanson sur le coronavirus. Déjà à l’époque, elle tentait de ne pas céder à la panique en partageant son quotidien avec les internautes. Ces derniers ont d’ailleurs eu l’impression de partager un peu ses journées au vu des nombreuses stories. Elle a ensuite pu retourner en studio et faire quelques passages à la radio ou à la télévision, mais le secteur de la culture est largement impacté par la crise du coronavirus.

Camille Lellouche, sur les réseaux sociaux et notamment Instagram avait déjà interpellé le président de la République ou encore la ministre de la Culture, à savoir Roselyne Bachelot. Elle partage souvent ses incompréhensions par rapport aux situations. Les fans ont pu découvrir cette vidéo très drôle concernant le Puy du Fou ou encore son questionnement sur la fermeture des salles de spectacle alors que les métros et les bus sont saturés de voyageurs qui ne respectent pas toujours les gestes barrières. Camille Lellouche est donc présente sur Instagram et elle n’hésite pas à partager ses coups de coeur, mais également toutes ses craintes ainsi que ses coups de gueule.