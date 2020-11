Camille Lellouche : proche du burn out, elle annonce une mauvaise nouvelle à ses fans !

Après plusieurs mois de suspension des activités d’artistes, l’humoriste et chanteuse française de 34 ans s’apprêtait à rejoindre la scène d’ici quelque temps. En effet, le coronavirus a eu impact significatif sur les activités des chanteurs, humoriste etc.

Camille Lellouche annonce une mauvaise nouvelle à ses followers

Camille Lellouche dont le travail consiste à rassembler des foules pour faire rire des gens ou pour chanter, se trouve dans l’incapacité de reprendre pleinement ses activités alors qu’on assiste à de nouvelles vagues de contamination en Hexagone. Ils sont nombreux ces français qui n’ont pas accueilli favorablement l’annonce du gouvernement qui a imposé un couvre-feu dans plusieurs villes françaises d’autant plus que cela serait défavorable aux activités professionnelles de ces derniers.

Après avoir passé une longue période de confinement, Camille Lellouche était impatiente de retrouver la scène. Pour ce faire, elle avait déjà fixé les dates pour sa tournée en France alors qu’elle préparait un one woman show historique. Cependant, les choses semblent avoir pris une autre direction après une situation qu’aurait vécue celle qui s’était révélée dans la quatrième saison de The Voice. Les fans de la chanteuse et actrice française ont été surpris d’apprendre sur les réseaux sociaux que sa tournée a finalement été annulée. En effet, la jeune dame a révélé sur la toile qu’elle serait proche d’un burn out et que ses prochains spectacles auraient été annulés à cause de la pandémie du coronavirus. Bien que l’on puisse respecter les mesures barrières comme cela se fait depuis quelques mois, l’humoriste a été contraint de suspendre sa prochaine tournée à cause d’un événement malheureux qu’aurait connu son équipe. Elle a annoncé ce lundi que l’un des membres de son équipe a été testé positif au covid-19. L’ancienne candidate de The Voice a donc été contrainte d’annuler sa tournée après avoir connu un arrêt dans ses activités depuis plus de huit mois.

Camille Lellouche obligée d’annuler son spectacle

Pour ceux qui sont habitués aux petites blagues de Camille Lellouche, elle était plus que sérieuse lorsqu’elle s’est exprimée sur cette situation. C’est avec les larmes aux yeux qu’elle s’est confiée sur les réseaux sociaux « Bref on venait de reprendre les spectacles et du coup, vu qu’il y a encore le Covid, il est aussi dans mon équipe. Et du coup, bah on annule les dates. Parce que je ne prends aucun risque pour vous, pour moi, pour mon équipe, parce qu’il y a tous les âges et j’ai envie que tout le monde soit en bonne santé. Du coup, je dois annuler pour l’instant ce lundi. Et je ne sais pas pour les autres lundis donc je sais que c’était complet. Je suis désemparée en fait je n’ai même plus de force tellement je suis dégoûtée ». Ceci étant, l’humoriste de 34 ans tient à la sécurité de ses fans d’où cette décision car elle a révélé ne pas vouloir prendre le risque d’exposer les spectateurs. En attendant fixer d’autres dates tout en espérant que la pandémie sera maitrisée, Camille Lellouche préfère réconforter les membres de son équipe d’autant plus qu’elle n’a pas manqué de préciser que la santé est prioritaire.

Camille Lellouche a cependant inquiété ses fans qui croient à une fin probable de sa carrière. Alors que les internautes croyaient qu’elle allait reporter 4 ou 5 dates de son spectacle, l’actrice de Mon inconnue a conclu en rappelant à ses fans qu’il « n’y aura plus de spectacle derrière », alors qu’ils sont impatients de la retrouver sur scène après tout ce temps.

En septembre dernier, Camille Lellouche avait poussé un énorme coup de gueule après l’établissement de nouvelles restrictions sanitaires imposées par le gouvernement. C’était sur son compte Instagram qu’elle s’était exprimée suite à l’annonce d’Olivier Véran. Elle n’avait pas hésité à s’en prendre au gouvernement lorsqu’elle déclarait le 24 septembre « Alors je me réveille avec une super bonne nouvelle, Alors on referme tout ». Toutefois, elle avait dénoncé la façon dont le gouvernement gère cette crise sanitaire alors qu’elle n’était plus montée sur scène depuis 7 mois. Quelques semaines avant, elle parlait de ses difficultés financières depuis le début de la pandémie et avait déclaré être proche d’un burn out. Une fois de plus, son dernier spectacle vient d’être annulé après un cas de covid-19 détecté au sein de son équipe. Visiblement, l’année 2020 n’aurait pas été avantageuse pour la chanteuse de Si on est deux.