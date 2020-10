Canal+ : Le groupe offre de nombreuses chaînes à ses abonnés durant la période du confinement… Noël avant l’heure ! 

La mise en application du couvre-feu a été rendue obligatoire dans huit grandes métropoles françaises. En effet, depuis le samedi 17 octobre dernier, plus de 20 millions d’habitants sont obligés de rentrer chez eux avant 21h. On peut bien se douter que cela est loin d’être convenable pour beaucoup. C’est pour rendre la situation plus supportable et pour divertir la population que les chaînes de télévision mettent la main à la pâte. Canal+ en particulier a décidé de réadapter son offre, en soumettant de nombreuses chaînes à ses abonnés gratuitement. Une décision bien accueillie par la population qui avait déjà bénéficié de ce type d’offre durant la période du confinement.

La chaîne fait un nouveau geste de solidarité

La population française est bien contrainte de se plier à ce nouveau règlement qui durera encore jusqu’au 1er décembre prochain. On peut bien comprendre que cette situation soit stressante pour beaucoup. Canal+ a donc mis en place l’offre ‘’21H A LA MAISON’’. Celle-ci permet à tous ses abonnés d’obtenir gratuitement de nombreuses chaînes. L’offre a été mise en place depuis le 20 octobre dernier et sera étendue jusqu’au 1er décembre.

On se souvient qu’il y avait eu une offre similaire durant la période de confinement, sauf que cette fois-ci, le groupe ne propose les chaînes en clair qu’aux personnes qui sont déjà abonnées. Il faut rappeler que cela inclut les chaînes linéaires ainsi que le replay. Ainsi donc, toutes les personnes ayant souscrit à une offre incluant Canal+ se verront offrir les chaînes suivantes : Ciné+ Premier, Ciné+ Frisson, Ciné+ emotion, Ciné+ Famiz, Ciné+ Club, Ciné+ Classic, Comédie+, Olympia TV et Ciné+ Splendid.

Aussi, il n’y a aucun réglage à effectuer, tout est automatique. Il faut également souligner que cette offre du groupe Canal+ concerne les abonnés directs ainsi que les personnes qui passent par leur opérateur pour recevoir les chaînes. Pour bénéficier de ‘’21H À LA MAISON’’, il faudra se rendre directement dans l’univers CANAL.

L’offre de Canal+ durant le confinement

Ce n’est pas la première fois que le groupe Canal+ propose une offre aussi intéressante à ses abonnés. La période de confinement fut assez difficile à traverser pour beaucoup de gens. Grande fut la surprise des internautes lorsque le groupe a annoncé sur Twitter qu’il passait en clair ses programmes pour tout le monde sur l’ensemble des box. Les personnes déjà abonnées ont eu droit à un petit bonus constitué de chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaire. L’offre avait duré du 16 mars au 15 avril.

Le message avait été publié sur Twitter par Maxime Saada, le dirigeant de Canal+. C’est sans doute par solidarité pour le peuple français que le groupe a mis en place cette offre. La publication du PDG avait été accompagnée du Logo de l’entreprise avec les couleurs du drapeau français.

D’autres chaînes sont entrées dans la danse

Le groupe Canal+ n’est pas le seul à proposer de nouveaux programmes pour les téléspectateurs et encore moins le premier depuis l’instauration du couvre-feu. En effet, France Télévision a promis une programmation exceptionnelle sur ses chaînes. Il s’agit de la diffusion de cinéma tous les soirs.

La nouvelle a été annoncée sur Twitter et les films sont diffusés chaque soir en prime time, sauf le vendredi soir où ils sont en deuxième partie de soirée. Cette offre fait certainement plaisir aux téléspectateurs qui craignaient déjà de trop s’ennuyer durant cette période sensible.