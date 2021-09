Candidature à droite pour la présidentielle de 2022 : pour Xavier Bertrand il y aura une seule candidature à droite !

Candidat à la présidentielle de 2022, Xavier Bertrand était au pupitre le vendredi 10 septembre devant les parlementaires pour faire connaître ses idées. Cependant, avant de se plier à cet exercice, le président des Hauts-de-France était invité sur France bleu où il appelle une fois encore au rassemblement.

Xavier Bertrand poursuit son opération de séduction et de main tendue. Présent à Nîmes pour les journées parlementaires de LR, le président des Hauts-de-France était invité à développer son projet de société devant les élus. Cinquième sur la liste, il succède ainsi à Valérie Pécresse, Michel Barnier, Philippe Juvin et Eric Ciotti qui se sont aussi prêté au même exercice.

Toutefois, avant son passage devant les députés, sénateurs et eurodéputés LR, le président de la région Hauts-de-France était sur la matinale de France bleu. Une occasion de plus pour lui d’appeler à l’union de la droite.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Xavier Bertrand (@xavier.bertrand)

Xavier Bertrand prône une candidature unique à droite

Depuis quelques jours, le candidat qui se montrait radical et très critique envers les dirigeants de LR a complètement baissé le ton. Très présent ces derniers jours sur le terrain, Xavier Bertrand se met désormais dans la posture d’une personnalité conciliante. Ses discours deviennent de plus en plus apaisants.

Invité le vendredi sur France bleu, il poursuit sur la même lancée. « Il n’y aura qu’une seule candidature. C’est un devoir pour chacun d’entre nous et pour moi également. » C’est ainsi que s’exprimait le président des Hauts-de-France. L’ancien ministre de Nicolas Sarkozy se démarque de ce statut de « diviseur » que certains lui attribuent depuis quelques mois.

Dans la soirée du jeudi, une photo d’ensemble prise avec ses anciens collègues de LR avait été largement commentée par les militants. Un moment de rassemblement qu’il juge significatif. « Hier soir, c’était important, c’est pas seulement une image. Damien Abad et Christian Jacob avaient voulu ce moment de rassemblement. Et au final, quand on met de côté tous les commentaires et tous les articles, autour de la table, on se parle », a-t-il souligné avec une voix particulièrement adoucissante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Xavier Bertrand (@xavier.bertrand)

Toujours non à une primaire

Xavier Bertrand est pour l’unité de la droite et tente des rapprochements depuis quelques jours avec son ancien parti. Cependant, il maintient toujours sa ligne de départ. Celle de se présenter à la présidentielle de 2022 sans participer à une primaire. Pour lui, « la primaire, c’est quelque chose qui favorise les divisions. Moi je suis dans une autre logique, celle du rassemblement ». « Nous pouvons gagner cette élection présidentielle. Il y a par contre quelque chose qui est essentiel : nous ne le ferons que dans le rassemblement », a-t-il insisté.

Toutefois, il assure de ne pas s’opposer à ceux qui souhaitent mettre en place une méthode de départage et permettre à ce que « chacun des candidats puisse présenter ses projets ». Il rappelle qu’ils appartiennent à « la même famille, parfois avec des différences, mais avec une responsabilité particulière ».