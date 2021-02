Canette de soda : elle pourrait contenir toutes les particules de la Covid-19, un si petit volume entraîne de nombreux dégâts

Il faut être vigilant, car il y a certaines rumeurs qui ne cessent de se propager concernant les fameuses canettes des sodas. Avec la prolifération dans les entrepôts des rats, des mesures auraient été prises notamment pour protéger les canettes. Avec ces dernières, vous avez tendance à boire directement au niveau du trou supérieur et certains rongeurs auraient tendance à uriner sur ces zones, ce qui serait problématique pour la santé. C’est apparemment pour cette raison que les canettes sont désormais protégées par du plastique. Toutefois, en ce début de semaine, nous apprenons que des particules du coronavirus pourraient être contenues dans un si petit volume.

Quelle est cette découverte avec la canette de sodas ?

Il faut bien les lire les actualités, car elles peuvent prêter à confusion. En effet, les canettes de sodas sont à chaque fois citées et vous aurez sans doute l’impression que le coronavirus est présent sur le packaging de la canette, mais la réalité est bien différente. Certes, ces contenants sont tout de même inquiétants, car ils passent des entrepôts à d’autres dans des conditions parfois pointées du doigt. De ce fait, il est conseillé de vider le contenu dans un verre et de ne pas boire directement au niveau du trou sauf si vous désinfectez bien sûr le contenant.

En ce qui concerne cette actualité, il faut se pencher sur les études réalisées par l’université de Bath au Royaume-Uni .

. Une estimation surprenante a été réalisée, car près de trois millions de personnes pourraient être infectées par la Covid-19 tous les jours dans le monde entier.

Il faut ensuite se focaliser sur la charge virale pour comprendre l’intérêt de cette expérimentation.

En faisant quelques calculs, le chercheur dont les découvertes ont été partagées par le site Pourquoi Docteur révèle qu’il y aurait 200 millions de milliards de particules virales.

Ce chiffre est toutefois difficile à comprendre et, pourtant, il est vraiment très important puisqu’il correspond à tous les grains de sable que vous pouvez trouver sur la Terre comme le révèle le journal. Les particules de la Covid-19 auraient tendance à mesurer moins de 120 nanomètres de diamètre, elles sont alors plus petites que ces grains de sable.

Le chercheur a pu réaliser de nombreux calculs pour arriver à un volume de 160 ml, il représenterait alors les particules de la Covid-19 dans le monde entier.

Il y a peu près autant de particules virales de Sars-Cov-2 que de grains de sable sur Terre. Selon les calculs d'un mathématicien anglais, si on les réunissait toutes, elles tiendraient dans une canette de Coca https://t.co/mz68RGGNKa — Frédéric Bianchi (@FredericBianchi) February 11, 2021

L’équivalent de la moitié d’une canette de sodas

Il est toujours préférable d’avoir des équivalences, cela permet de mieux comprendre les chiffres susceptibles d’être partagés dans la presse. Le scientifique britannique révèle que le volume de 160 ml représenterait alors le coronavirus, et notamment toutes ses particules, dans le monde entier. Pour vous donner une image, cela représente un peu moins de la quantité globale de la canette d’un soda. Cela semble donc petit au vu du volume et pourtant, les dégâts causés dans le monde entier sont conséquents.

Alors que le volume est relativement faible, il est difficile d’imaginer que de si petites choses peuvent entraîner des conséquences dramatiques dans le monde entier que ce soit en France, aux États-Unis ou encore au Brésil. N’oublions pas que de nombreux pays sont touchés par le coronavirus et les moyens ne sont pas toujours les mêmes pour lutter. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur cette découverte, une vidéo a notamment été publiée sur YouTube, les images sont parfois plus faciles à comprendre que des mots.

Dans quelques semaines, cela fera près d’un an que la Covid-19 perturbe nos vies et les Français ainsi que les habitants de la Terre espèrent que cette situation sera bientôt terminée.